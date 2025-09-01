Centrodestra, spunta un altro nome 

Nel centrodestra quartese spunta un nuovo nome come possibile candidato sindaco per le Amministrative 2026: è quello di Roberto Farci, 65 anni, una lunga esperienza in Comune, che all’appuntamento elettorale del prossimo anno potrebbe sfidare l’attuale primo cittadino Graziano Milia proprio come nel 1997, quando corse per Forza Italia.

«Se c’è bisogno del mio contributo sono a disposizione», il commento di Farci che però precisa: «al momento non c’è nessuna proposta ufficiale». Resta in campo anche l’esponente di FdI, Lucio Torru, indicato dal suo partito e sostenuto da altri esponenti locali.

Il ritratto

A guardare con interesse verso Farci - da tempo senza tessera di partito - ci sono diverse forze politiche di centrodestra. La competenza è certificata dal suo lungo curriculum: segretario e consulente finanziario in Regione, segretario generale in diversi Comuni - attualmente è dirigente dell’area amministrativa in quello di Uta - e segretario dell’Autorità portuale di Cagliari durante la presidenza di Piergiorgio Massidda. C’è poi l’attività politica concentrata proprio a Quartu: l’esordio come consigliere comunale nel 1988, poi assessore, presidente del Consiglio, candidato sindaco con Forza Italia nel 1997 - poi sconfitto da Milia - sino all’ultima esperienza nel parlamentino di via Porcu nel 2015. «Quartu è la città nella quale ho sempre vissuto, a cui tengo molto, che mi ha dato tanto in termini di esperienza politica e alla quale penso di avere anche dato tanto», sottolinea Farci.

Gli scenari

Incontri e trattative entreranno nel vivo a inizio ottobre, dopo le elezioni provinciali e del Consiglio metropolitano. Con tutte le forze politiche presenti: Lega, FdI, Riformatori, Sardegna 20Venti, Alleanza Sardegna. Per Forza Italia «la priorità ora non è il nome del candidato sindaco, ma costruire un programma con proposte e idee chiare per migliorare Quartu», dice il coordinatore provinciale Antonello Picci. Sulla stessa linea l’Udc: «Solo dopo aver definito il perimetro della coalizione e i programmi, sarà possibile ragionare su quale nome possa guidare la città in modo unitario», le parole del segretario cittadino Guido Sarritzu.

Il ruolo di Contini

Al lavoro per costruire un centrodestra compatto c’è anche l’ex sindaco Mauro Contini: «Quello che mi auguro», si limita a dire, «è che nelle riunioni che si terranno a breve fra i coordinamenti provinciali dei partiti, si tenga in considerazione anche la base locale delle diverse forze politiche». C’è poi l’incognita Psd’Az, così come resta da capire cosa farà il Polo civico rappresentato in Consiglio da Tonio Pani e Romina Angius, e il gruppo Cambiamo Quartu guidato da Francesco Piludu.

Il centrosinistra

Anche sul fronte opposto si lavora per definire nomi e programmi. È quasi certa la ricandidatura del sindaco uscente Graziano Milia, che da mesi parla di «necessità di allargare la coalizione» - sempre in chiave civica - mentre Pd e 5 Stelle potrebbero testare anche a Quartu l’esperimento del Campo largo sulla scia del governo regionale e quello del Comune di Nuoro.

