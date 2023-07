Centrodestra, partiti ai ferri corti 

Qualcuno deve ancora metabolizzare la notizia e spera perfino in un lieto fine. Qualcun altro ha già archiviato la pratica ed è pronto a voltare pagina. Tra i partiti dell’ormai ex maggioranza di Massimiliano Sanna regna il caos. Sull’azzeramento della Giunta le visioni sono diametralmente opposte e mentre Udc, Fratelli d’italia e Prospettiva Aristanis attendono una convocazione del primo cittadino per chiarire i contorni della crisi e tentare una riconciliazione, dalle parti di Sardegna al Centro 20Venti scatta il semaforo rosso. «Ogni decisione è nelle mani del sindaco, non capiamo quale sia il motivo della sua scelta», afferma il segretario cittadino dell’Udc Michele Piredda. É basito il coordinatore cittadino di FdI Fulvio Deriu che ancora non si capacita di come «l’unica proposta concreta depositata sul tavolo, anche a scapito dello stesso partito, possa aver generato una simile conseguenza. Eravamo in Aula per votare il consuntivo giovedì, lo saremo anche martedì prossimo».

Idillio spezzato

Difficilmente, però, la seduta potrà essere aperta. Il capogruppo di 20 venti Giuliano Uras è netto. «Con i tre gruppi non ci sono più le condizioni per andare avanti, ognuno ha un pezzo di responsabilità della situazione che si è venuta a creare. Hanno avuto un atteggiamento arrogante e di sfida, un continuo logorio». Poi la stoccata diretta al partito di Francesco Mura. «I cittadini si lamentano delle condizioni in cui versa la città, i loro assessori si sono rivelati i più inefficienti». Sulla possibilità di tornare in Aula in tempi strettissimi Uras è cauto, «ci vorranno una ventina di giorni per ricomporre la squadra di governo». Quale sarà il perimetro del campo largo si inizierà a intravedere dalla settimana prossima, quando il sindaco dovrebbe avviare le interlocuzioni anche con la minoranza di centrosinistra. «Il comunicato del sindaco è cristallino: una fase di governo si è chiusa. É chiaro, avendo fatto il sindaco per tanti anni – osserva il coordinatore dei Riformatori, Andrea Santucciu – che il commissario sarebbe una iattura. La città di Oristano merita un governo, anche alla luce di tutti i fondi che avrà a disposizione nei prossimi anni». Fiducioso il Partito Sardo d’azione. «Il sindaco saprà certamente fare la scelta migliore», il commento del commissario cittadino Giovanni Mascia, mentre il dibattito è aperto in casa Forza Italia.

Il caso Forza Italia

Il coordinatore provinciale Emanuele Cera dispensa da «inciuci e minestroni. Il dialogo non può che ripartire dalla conferma della nostra rappresentanza nell’esecutivo», afferma, stroncando sul nascere ogni ipotesi di accordo con il Partito Democratico. Una linea che, però, che non sembra essere pienamente condivisa dal partito. Il consigliere Gigi Mureddu e il vicesindaco Luca Faedda «confermano il proprio sostegno al sindaco e ai gruppi politici dei Riformatori, Sardegna al Centro 20Venti Psd’Az, rafforzando il concetto espresso dal primo cittadino di cercare una maggioranza consiliare anche diversa da quella che si è manifestata fino a ieri».

