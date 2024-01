Centrodestra, oggi il vertice di coalizione con l’ombra di Zedda 

Poco dopo le sei di sera è apparso anche il simbolo, svelato con un post su Facebook: Alessandra Zedda fa sul serio, la sua “Anima di Sardegna” è già pronta a trasformarsi in una lista elettorale. C’è anche il logo, per l’appunto: l’Isola stilizzata, composta dall’incastro di cinque tasselli di diversi colori e circondata dal nome dell’associazione politico-culturale presieduta dalla stessa Zedda. Tutto intorno, un campo azzurro che può essere letto come la continuità con Forza Italia, in cui la consigliera regionale continua a militare; ma richiama anche il mare sardo, riportando l’attenzione sui temi dell’insularità e dell’identità locale.

Quindi ora è ufficiale, l’ex assessora al Lavoro è pronta a candidarsi alla presidenza della Regione. E lo annuncia proprio alla vigilia dell’incontro forse decisivo per la scelta del leader del centrodestra: un’altra Zedda, Antonella, coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia (nessuna parentela), ha dato appuntamento agli alleati per le 11 e 30 di oggi all’hotel Tirso di Cagliari. «Visto il tempo passato», ha scritto la senatrice ai segretari dei vari partiti, «viste le scadenze che ci attendono ma soprattutto le numerose richieste da tanti esponenti della nostra coalizione», viene convocato «il tavolo del centrodestra civico e autonomista».

La scelta si avvicina

In teoria, la riunione dovrebbe portare la soluzione del mistero sulla candidatura: la tabella di marcia prevedeva in prima battuta la definizione del perimetro della coalizione, ed è stato fatto, poi l’intesa sul programma, e si è trovata. Il terzo passo è la scelta del nome da proporre ai sardi come governatore, ed è di questo che si parlerà nel vertice.

Fratelli d’Italia spera che maturi finalmente l’accordo su Paolo Truzzu, qualcuno pronostica che questo possa essere il giorno dell’investitura anche grazie alla convergenza di buona parte dei centristi. Ma per il momento l'uscente Christian Solinas non ha manifestato alcuna intenzione di fare passi indietro. E nello scacchiere nazionale continua a godere del sostegno della Lega. È anche possibile che il confronto di oggi sia ancora interlocutorio, ma poi si dovrà decidere in fretta.

Da verificare quale incidenza avrà la mossa di Alessandra Zedda, che crea il rischio di un centrodestra spaccato alle urne, così come sta capitando nel campo avverso. «Il consiglio direttivo dell’associazione Anima di Sardegna, che mi sostiene e che non è nata ieri ma a marzo 2023, ha deliberato di scendere in campo alle Regionali e ha proposto la mia candidatura», spiega la diretta interessata: «Poiché finora il centrodestra non ha scelto il leader, io mi sono detta disponibile. È una disponibilità offerta alla coalizione: se poi non ci fosse interesse, non escludo una candidatura da indipendente. Intanto sono al lavoro sulla lista».

I rapporti col partito

Non è una mossa concordata con Forza Italia, ma neppure uno strappo totale, almeno per ora: «Io resto in FI, che è un partito nazionale», precisa Zedda, «Anima di Sardegna è un soggetto locale, non è in contrasto. Però, visto che il partito non poteva propormi in Sardegna per via degli equilibri nazionali del centrodestra, ritengo che dopo tre legislature in Consiglio sia giusto far pronunciare gli elettori sul mio nome». Sta di fatto che, pur restando nel gruppo azzurro, anche nell’assemblea legislativa sarda l’ex vicepresidente della Regione ha ufficializzato il collegamento col simbolo della sua associazione, in modo da non dover poi raccogliere le firme per l’eventuale candidatura effettiva.

Dati i passati attriti con Solinas, che avevano portato Zedda a dimettersi dalla Giunta criticando poi la scarsa collegialità e la lentezza d’azione del governatore, è prevedibile che l’ex assessora possa davvero correre da indipendente in caso di ricandidatura dell’attuale presidente. Più facile invece un passo indietro se la coalizione scegliesse Truzzu. Zedda però non lo dà per scontato: «Io non sono in campo contro qualcuno, ma per la Sardegna. Potrà convincermi solo un progetto che metta davvero al centro gli interessi dell’Isola, senza sacrificarli agli equilibri nazionali».

