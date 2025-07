Centrodestra, nuovo vertice sulle Regionali Zaia in Veneto spinge per una sua lista  

ROMA. I leader di centrodestra si sono riuniti ieri per cercare di accelerare sulla definizione dei candidati per le Regionali. «Dobbiamo lavorare per vincere le elezioni, per avere i migliori candidati possibile», ha spiegato Tajani spiegando che «si parlerà di nomi». In testa al menù della cena, lontana da occhi indiscreti, c'è la soluzione per il Veneto. E, anche se da questa partita sembra escluso ogni ragionamento su Milano, nella coalizione si sono intensificati i ragionamenti sul post Sala. Antonio Tajani propone di puntare su un civico, e lancia "un appello" ad Azione. «Qualche idea ce l'ho», ha ammesso il leader di FI, indicando la necessità di intercettare il voto della «borghesia produttiva e del mondo riformista» del capoluogo lombardo. Intanto la priorità sono le Regionali. Luca Zaia ha ribadito che una lista a suo nome in Veneto "rappresenta un'ampia porzione di elettorato che spesso non vota centrodestra". Il futuro dell'attuale governatore veneto è una delle chiavi per risolvere lo stallo sulla regione.

