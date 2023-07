Centrodestra, non solo Solinas e Truzzu 

È come un film già visto. Il centrosinistra, stavolta imparentato col M5S, pasticcia nella fase di formazione della coalizione: il tavolo delle 20 sigle costituito il 7 luglio a Malentargius è già a rischio. Il centrodestra ha i suoi problemi, non c’è dubbio, ma il perimetro dello schieramento difficilmente potrà essere messo in discussione. Si tratta solo di capire se alla guida, in vista delle regionali del 2024, ci sarà il governatore uscente o un uomo di Fratelli d’Italia. Nel caso prevalesse il partito della premier, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu non è l’unica opzione possibile. Ce n’è un’altra, che preoccupa non poco le sinistre, e risponde al nome del direttore regionale di Coldiretti Luca Saba. Un nome che, stando alle indiscrezioni, sarebbe gradito anche a Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura ma soprattutto molto vicino alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il programma

La discesa in campo di Saba servirebbe anche a dare una direzione precisa al programma di governo del centrodestra: attenzione massima per un settore – l’agricoltura, appunto – che nell’Isola interessa circa 35mila aziende, e che in teoria potrebbe diventare il motore economico della Regione.

Certo, l’ipotesi Solinas bis resiste, e la candidatura di Truzzu sarebbe solida, ma rispetto a quest’ultimo – è opinione diffusa nell’altro schieramento – la scelta di Saba rappresenterebbe un elemento di discontinuità più forte nel centrodestra. E quindi più temibile. Anche considerando il recente sondaggio del Sole 24Ore che certo non ha premiato il presidente della Regione e il sindaco di Cagliari.

Il fattore nazionale

A garanzia della solidità della coalizione di centrodestra c’è anche il fattore nazionale. Cioè, a prescindere dai proclami sull’opportunità di scegliere il candidato nell’Isola, nessuno può negare che esista un tavolo nazionale chiamato a fare sintesi sulla scelta dei candidati a governatore nelle varie regioni d’Italia. Lo sanno bene Christian Solinas e i coordinatori di Forza Italia (Ugo Cappellacci), Fratelli d’Italia (Antonella Zedda) e Lega (Michele Pais). Esiste infatti una logica di spartizione tra Lega, FdI e gli azzurri. Una logica secondo la quale, per esempio, Forza Italia non potrebbe avanzare ambizioni sulla Sardegna perché governa già Sicilia, Calabria, Basilicata, Molise e Piemonte. Quanto a Fratelli d’Italia, con le sole presidenze di Abruzzo e Marche risultava sottodimensionato. Poi ha preso il Lazio e ora è interessato all’Umbria. E probabilmente al Piemonte, prima ancora che alla Sardegna.

Le chance di Solinas

In questo modo, se dovessero prevalere gli schemi che rimbalzano nei tavoli romani, allora favorito per la corsa alle regionali del 2024 sarebbe, in rappresentanza della Lega, il governatore uscente Solinas. Che infatti ha già ottenuto l’endorsement di Matteo Salvini. «Squadra che vince non si cambia», ha detto il leader del Carroccio in occasione dell’ultima visita nell’Isola, «il candidato della Lega è Christian Solinas». Intanto, è sempre alto il rischio che il gruppo del partito del presidente, il Psd’Az, perda pezzi. Di recente Giovanni Satta e Franco Mula hanno trattato al tavolo con i centristi di Stefano Tunis e Antonello Peru. Alle regionali potrebbero anche presentarsi, sempre nel centrodestra, con una lista chiamata Alleanza Sardegna-Uds. E Stefano Schirru, altro consigliere regionale vicino all’addio, potrebbe seguirli. Ma – si sa – più liste forti ci sono, più alte sono le possibilità di uno schieramento di affermarsi.

