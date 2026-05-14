Centrodestra, non solo Mameli: fra un anno in corsa Delpin 

Prima mossa politica – a sorpresa – che dà uno scossone alla maggioranza al governo di Selargius. Prima Selargius – la lista civica che fa capo al presidente del Consiglio Tonino Melis, insieme ad Alleanza Sardegna, e all’esponente locale dell’Udc Marco Di Tondo, lanciano la candidatura a sindaco di Andrea Delpin, attuale presidente della commissione Sport.

Un annuncio-provocazione fatto a un anno dal voto per le elezioni comunali in città, in contrapposizione alla leadership del centrodestra locale della vicesindaca Gabriella Mameli, esponente di spicco dei Riformatori, da molti vista come l’erede dell’attuale sindaco Gigi Concu.

A sostenere Delpin, al momento, ci sono la civica Prima Selargius (lista con cui è stato eletto in Consiglio nel 2022), Alleanza Sardegna, e il consigliere Marco Di Tondo, insieme a Delpin nel gruppo consiliare di maggioranza in rappresentanza dello scudocrociato. Per ora si parla di una possibile candidatura a sindaco dell’area civica e moderata.

«Andrea Delpin viene individuato come figura con un profilo capace di tenere insieme sensibilità diverse, ma unito da un obiettivo comune: rilanciare Selargius sotto il profilo economico, urbano e sociale. Non si tratta di una candidatura simbolica», sottolineano i promotori, tra cui Di Tondo, «ma di una proposta concreta, che vuole restituire centralità a Selargius, valorizzarne le potenzialità e costruire opportunità vere per cittadini, famiglie e imprese». Il percorso è già avviato, dicono, «e nelle prossime settimane entrerà nel vivo con il coinvolgimento diretto della città, delle energie civiche e del tessuto produttivo locale».

Delpin ha già accettato. «Ho deciso di mettermi in gioco, anche perché a oggi non c’è un candidato a sindaco ufficiale per Selargius, almeno a me nessuno lo ha comunicato e le voci di corridoio per quanto mi riguarda non hanno valore», dice. «Manca un anno alle elezioni, non possiamo aspettare all’ultimo momento per decidere il nome. Ecco perché ci stiamo muovendo in anticipo: l’obiettivo è avere una candidatura per il futuro governo della città», aggiunge. E sull’attuale governo targato Concu dà una sua valutazione: «Nessuna polemica sull’attuale sindaco, sennò non starei in maggioranza. Ha lavorato bene, ma sicuramente si poteva fare meglio».

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