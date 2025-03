Centrodestra, Meloni tesse la tela per ricucire lo strappo interno 

Tenere assieme la maggioranza in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo. Senza scontentare gli alleati, ma evitando passi indietro rispetto alla posizione già portata a Bruxelles qualche giorno fa.

La situazione

Giorgia Meloni prepara il passaggio alle Camere di domani e mercoledì, limando il suo intervento e, contemporaneamente, la risoluzione di maggioranza con cui saranno approvate le comunicazioni. Continuerà a lavorarci nelle prossime ore, probabilmente sentendo Matteo Salvini e Antonio Tajani. Anche i capigruppo del centrodestra potrebbero vedersi per mettere nero su bianco un testo, in stretto contatto con Palazzo Chigi. L'idea è una risoluzione che non calchi la mano su alcuni dettagli per evitare poi dei pericolosi distinguo. La premier parlerà domani pomeriggio a Palazzo Madama e mercoledì alla Camera. E dopo il tradizionale pranzo con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed altri esponenti di governo volerà a Bruxelles dove, salvo cambiamenti dell'ultima ora, parteciperà anche alla cena organizzata dal gruppo di Ecr. L'intervento di Meloni in Parlamento arriva dopo giorni di grande tensione all'interno della maggioranza su questi temi. La premier nei suoi interventi alle Camere ribadirà i punti chiave della posizione italiana: non mancheranno i passaggi sul sostegno del nostro Paese a Kiev, ma anche quelli che danno spazio ai negoziati di Gedda ed al ruolo che hanno avuto gli Stati Uniti e Donald Trump sulla proposta di pace. Ci sarà un punto sugli investimenti secondo il programma InvestUe e poi - si ragiona in ambienti della maggioranza - Meloni affronterà il tema del riarmo e della difesa europea. In questo contesto il passaggio sulla contrarietà dell'Italia all'invio di proprie truppe. Una presa di posizione che dovrebbe ricalcare quanto detto nella call nel corso dei vertice dei volenterosi organizzato dal premier inglese Keir Starmer. Ragionamenti che la premier dovrebbe fare prima con i suoi due vice.

Gli alleati

La «posizione della Lega è chiara» fa intanto sapere Matteo Salvini che in un post su X torna a chiedere di «aumentare gli investimenti per rafforzare la nostra sicurezza interna, non riarmi europei o difese comuni. Per l'Italia - scrive il titolare dei Trasporti - il problema è la frontiera a sud con l'immigrazione clandestina ed il terrorismo islamico». Altrettanto netto il ministro degli Esteri Antonio Tajani: «Ci stiamo caratterizzando come una grande forza moderata all'interno dello schieramento del centrodestra. Siamo alleati leali - mette in chiaro il leader di Fi - ma abbiamo le nostre idee, posizioni che non vogliamo assolutamente cambiare. A livello internazionale siamo impegnati a fare tutto ciò che si può per far contare l'Italia di più». Il titolare della Farnesina, che sarà nelle prossime ore a Bruxelles per la riunione dei ministri degli Esteri, fa sapere di voler ribadire «l'importanza del mantenimento dell'unità transatlantica. Come confermato dalla riunione dei ministri degli esteri G7 in Canada, il coordinamento tra alleati rimane un elemento essenziale per affrontare le numerose sfide internazionali, a partire dagli sforzi per arrivare ad una pace giusta in Ucraina».

La sintesi

Che alla fine il centrodestra troverà una sintesi è la convinzione del capogruppo azzurro Maurizio Gasparri. Forza Italia - spiega - vuole «una politica di difesa e di sicurezza per l'Europa, per avere più autonomia e più libertà».

