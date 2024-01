Centrodestra, l’ipotesi  di due candidature: Zedda pronta a correre 

A poche ore dalla stretta finale, le cose si complicano nel centrodestra. Alessandra Zedda starebbe prendendo in seria considerazione di scendere in campo da candidata governatrice. Fonti vicinissime alla consigliera di Forza Italia ed ex vice presidente della Regione sostengono che non esiterebbe a rompere gli indugi se il nome indicato dai tavoli di coalizione fosse quello dell’uscente Christian Solinas (Psd’Az-Lega). Ma anche una convergenza dei partiti sul sindaco di Cagliari Paolo Truzzu (Fratelli d’Italia), o su un terzo nome proveniente dalla società civile, potrebbe non bastare a far desistere l’azzurra, che starebbe già ragionando in funzione dei prossimi adempimenti – la presentazione dei simboli il 15 gennaio e delle liste il 22 – preparandosi alla raccolta delle firme necessarie per correre alle elezioni Regionali da candidata alla presidenza.

I rischi

Tutto questo significa che il centrodestra potrebbe finire per avere almeno due candidati ufficiali. Verrebbe meno, così, l’unità che è sempre stata il cavallo di battaglia dello schieramento, e che rappresenta un innegabile vantaggio nei confronti della coalizione a trazione Pd-M5S e di quella di Renato Soru.

L’eccessivo protrarsi delle trattative nel centrodestra avrebbe convinto Alessandra Zedda a fare il grande passo. Ad ogni modo, non è un mistero che ambisse alla candidatura, e in parte a questo erano state legate le sue dimissioni da assessore della Giunta Solinas. Il suo nome, tuttavia, è sempre stato considerato tra i papabili alla successione di Truzzu a Cagliari. Ma anche in questo caso non è stato raggiunto alcun accordo ufficiale, se è vero che anche i Riformatori sarebbero in pista per la poltrona da primo cittadino nel capoluogo sardo.

Il vertice

Intanto, non si riunirà più oggi – come trapelato inizialmente – il tavolo regionale della coalizione. La convocazione della coordinatrice di Fratelli d’Italia Antonella Zedda arriverà probabilmente per domani, giovedì 4 gennaio, che è anche il giorno fissato per la conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La quale, si troverà a rispondere alle domande dei giornalisti su una sua candidatura da capolista alle prossime elezioni europee, ma anche sul voto delle Regionali che riguarda, oltre alla Sardegna, Basilicata, Abruzzo, Umbria e Piemonte. Così, è verosimile che proprio domani possa essere sciolto definitivamente il nodo sul nome del candidato per la Sardegna, assieme a quello per la Basilicata, l’altra Regione dove è stata messa fin da subito in discussione la corsa bis dell’uscente Vito Bardi di Forza Italia. Secondo le ultime indiscrezioni il governatore potrebbe fare un passo indietro, magari in cambio di un posto da sottosegretario nel Governo Meloni, lasciando così spazio per una candidatura di FdI o magari della Lega, soprattutto se il Carroccio perdesse la Sardegna.

Al tavolo di domani dovrebbero partecipare tutti i segretari regionali dei partiti, compreso il governatore uscente Solinas, nella veste di segretario nazionale del Psd’Az. Le forze politiche si esprimeranno sui nomi in campo, scegliendo tra la continuità garantita dal presidente uscente, e la discontinuità chiesta da FdI ben prima di Natale, quando aveva parlato di «assenza di condizioni per confermare la candidatura di Solinas». Discontinuità rivendicata anche dal Grande centro che nei giorni scorsi ha dovuto rinunciare al sostegno di Azione, ora nella coalizione di Renato Soru.

