Centrodestra, l’inciampo nuorese complica la strada per la Regione 

La legislatura potrebbe durare un altro anno, o forse molto di più se gli avvocati della governatrice Alessandra Todde riusciranno a trascinare fino a fine mandato i ricorsi contro il provvedimento che chiede la sua decadenza. Fatto sta che il centrodestra non sembra pronto ad affrontare le urne. Non dopo la vittoria netta del Campo largo a Nuoro. Dove, l’effetto del rischio decadenza della presidente della Regione proprio non ha lasciato alcun segno. Il capoluogo barbaricino ha premiato un centrosinistra che si è presentato compatto, anche allargato alle forze che nella tornata di febbraio 2024 avevano deciso di sostenere Renato Soru, rischiando di far perdere la coalizione. E ha punito gli esperimenti civici del centrodestra che aveva scelto come candidato sindaco un ex segretario regionale del Pd, passato con Italia Viva di Matteo Renzi e poi con Azione di Carlo Calenda. Se questo è il metodo – iniziano a riflettere i vertici del centrodestra sardo all’indomani della disfatta – allora non è quello giusto.

I simboli

Di certo, ha avvertito ieri il coordinatore regionale di FdI Francesco Mura, «per il futuro la ricetta non può essere questa». Poi, ammette, «in questa vicenda registriamo anche lati positivi, considerato che il centrodestra è riuscito a dialogare con mondi distanti sino ad ora. Per esempio: gli scontenti del Campo largo ma anche la stessa Azione con Giuseppe Luigi Cucca». Tutto ciò rientra nel progetto originario di allargamento del perimetro, lo stesso ribadito anche all’ultimo vertice di coalizione a Oristano. E tuttavia, aggiunge, «non possiamo rinunciare alla nostra identità che è pur sempre la nostra forza». Invece, «dobbiamo essere noi stessi, chiari con gli elettori e dimostrare di avere il coraggio di fare la nostra proposta in modo originale, in modo che l’elettore sappia cosa sta votando». D’altra parte, «la confusione civica ha penalizzato il centrodestra che non ha votato la coalizione che gli abbiamo proposto noi, probabilmente rifugiandosi nell’astensionismo». Insomma, il progetto civico è stata un’esperienza che «ci ha dato un po’ ma ci ha tolto troppo».

Numeri

Parlano chiaro i risultati: prima forza del centrodestra, riferibile a Sardegna al Centro 20Venti di Antonello Peru, “Siamo Nuoro” che aveva come candidato di punta il leghista Pierluigi Saiu. A seguire, la lista “Cucca sindaco Nuoro. A capo”. Solo terza “Forza Nuoro al centro”, riferibile a Forza Italia e al suo segretario regionale, il deputato Pietro Pittalis che sulla formula del civismo ha scommesso molto. Con pochi meno voti, “Cambiamo Nuoro ora!”, lista vicina a FdI, il partito che, da subito, si era detto contrario alla scelta di rinunciare ai simboli.

Ora, inevitabilmente, l’esito di questa tornata avrà contraccolpi sugli equilibri di forze all’interno della coalizione di centrodestra: Pietro Pittalis e Forza Italia, principali ispiratori della soluzione civica, potranno comunque ambire alla leadership, oppure lo farà FdI che da subito aveva insistito per l’uso del simbolo?

I limiti

Oggi nel centrosinistra non si lamenta nessuno. Il Pd si attesta al 18,8, il M5S tiene con il 13,1, Lista civica uniti (corrispondente a Uniti con Todde in Consiglio regionale) arriva al 9, mentre i Progressisti con Liberu ottengono un importante 6,7. La formula del Campo largo su cui ha impostato il suo lavoro la segreteria Dem guidata da Piero Comandini ha avuto successo. Ma, ragiona un esponente del Pd, tutto ciò ha anche dei limiti. Cioè: di sicuro il modello va bene per vincere le elezioni, ma basta per governare? A livello regionale sembra di no, considerati gli attriti forti del Pd con la presidente e il suo partito sul fronte della gestione della sanità. E anche a Nuoro si teme lo scenario di un Pd «incatenato a Todde e alle stranezze del M5S».

Reazioni

Intanto, continuano ad arrivare le reazioni all’indomani dello spoglio. Per il senatore del Pd Marco Meloni, «il voto è un grande segnale di incoraggiamento per il centrosinistra e per la presidente Alessandra Todde: la sua città ha dato la migliore risposta a quanti vorrebbero sovvertire, con l'interruzione anticipata della legislatura, il voto democratico di un anno fa. Un chiaro invito a continuare a lavorare con determinazione nell'interesse della Sardegna». Ma dal Consiglio regionale, il vicecapogruppo di FdI Fausto Piga avverte: «Ogni elezione ha una storia a sé e sapevamo già dalla vigilia che queste sarebbero state complicate, per questo il risultato va ridimensionato».

RIPRODUZIONE RISERVATA