Centrodestra, l’accordo regge 

Tutti insieme e (sembra) appassionatamente. Il centro destra si è riunito ieri sera, per cercare la quadra in una tavola rotonda, per l’occasione irta di spigoli da lisciare. Una riunione andata avanti per ore conclusa con armonia d’intenti: «Il candidato sindaco verrà individuato dalla coalizione in base a comprovate competenze e capacità, senza titoli di sorta, che scaturirà da un programma condiviso».

I convitati

In prima fila Fratelli d’Italia, con il coordinatore Nicola Salis e Antonio Deiana. Assente per impegni improrogabili Stefania Vargiu, punto di riferimento per la cittadina e fedelissima dell’ex sindaco Massimo Cannas. Forte dell’affermazione alle politiche e del vento in poppa, il partito di Giorgia Melonia avrebbe cercato di forzare la mano, per tirare fuori agli alleati i nomi o andare alla rottura. C’era Angelo Cucca, dirigente di Forza Italia, il primo a non nascondere le sue ambizioni da sindaco. La sua idea di un sindaco per forza “laureato” pare essere stata archiviata. Come lui ambizioso Marcello Ladu per il Psd’Az, consigliere di opposizione uscente. Tra i convitati anche il neo ingresso in casa Riformatori Carlo Marcia e il commissario per la Lega in Ogliastra Salvatore Sinatra, fresco di nomina.

L’incontro è stato, a detta di tutti, formalmente cordiale ma non sarebbero mancati i momenti di tensione. Le ambizioni di alcuni non collimerebbero con le esigenze degli altri. Al momento ci sono tre potenziali candidati sindaci: Lara Depau, ex assessore nella giunta Cannas, Marcello Ladu e Angelo Cucca.

Ipotesi