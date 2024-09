Centrodestra, la svolta di FdI con Mura 

Il volto nuovo del centrodestra non poteva che passare per un cambio ai vertici di Fratelli d’Italia, il suo partito più rappresentativo. Dopo quattro anni la presidente Giorgia Meloni ha deciso che i tempi erano maturi per un avvicendamento al coordinamento regionale: alla senatrice Antonella Zedda subentra il deputato, ex consigliere regionale e già sindaco di Nughedu Santa Vittoria, Francesco Mura. Il passo indietro di Zedda, dopo le regionali e dopo le amministrative, era atteso. Meno scontata la scelta di Mura, considerato che per la guida di FdI nell’Isola si era fatto anche il nome dell’altro deputato, il presidente della commissione Trasporti Salvatore Deidda.

I tempi

Che Zedda potesse lasciare si era ipotizzato già all’indomani delle regionali di febbraio vinte per una manciata di voti dal Campo largo, e la voce era diventata ancora più insistente dopo la debacle del centrodestra alle amministrative di giugno. Poi un silenzio di due mesi, tanto lungo da far credere a un ripensamento della presidente del partito e premier Giorgia Meloni. Che invece due giorni fa ha trovato il tempo per procedere alla nomina di Mura («sono certa che saprai meritare la fiducia che ti è stata accordata svolgendo il tuo compito nell’interesse del partito e della sua crescita»), non prima di aver ringraziato la coordinatrice uscente «per il prezioso lavoro svolto sul territorio in questi anni». Nomina trasmessa allo stesso Mura e, per conoscenza, a Zedda e al responsabile nazionale Dipartimento organizzazione Giovanni Donzelli.

La scelta

Le nuove prospettive del partito saranno illustrate domani in una conferenza stampa nel palazzo del Consiglio regionale a Cagliari, presenti il neo coordinatore e la stessa Antonella Zedda. Oggi, intanto, è già possibile ricostruire i ragionamenti che hanno portato i veritici romani del partito a convergere su Mura. Molto – secondo quanto trapela – ha contato il fatto che il neo coordinatore non fosse cagliaritano. Gli eventi – la sconfitta a Cagliari del candidato governatore e sindaco uscente Paolo Truzzu, il risultato di FdI alle comunali – hanno fatto sì che la posizione predominante di Cagliari nell’ambito del partito sardo venisse meno. Insomma, il passaggio di testimone da una cagliaritana d’adozione come Antonella Zedda a un altro cagliaritano era diventato difficile da sostenere. E, da un esame dei risultati del partito nei territori, Roma ha registrato i passi avanti fatti nell’Oristanese, a livello di operazioni considerate brillanti nella formazione delle liste e di consenso ottenuto. Di questo è frutto la nomina di Francesco Mura, oltreché del riconoscimento di un percorso personale che a Roma non è passato inosservato. In particolare quello in Parlamento dove il coordinatore è riuscito a ritagliarsi spazi importanti che Giorgia Meloni ha voluto tenere in considerazione e premiare.

La coalizione

La nomina di Mura rientra in una più generale operazione di rilancio del centrodestra che negli ultimi mesi ha riguardato soprattutto Forza Italia (dove già prima delle amministrative è arrivato alla segreteria del partito il deputato Pietro Pittalis in sostituzione di Ugo Cappellacci) e le altre forze di coalizione, con i Riformatori che hanno appena celebrato gli stati generali. E non è da escludere un vertice di coalizione nelle prossime settimane, più per ricompattare il quadro complessivo che per ribadire eventuali leadership. (ro. mu.)

