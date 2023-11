Centrodestra, la parola ai big «Ora è obbligatorio accelerare» 

L’ufficialità su Alessandra Todde (M5S) ha fatto suonare la sveglia nell’altro polo. Ora il centrodestra conosce il nome dell’avversario e si deve affrettare a fare sintesi sul proprio candidato alla presidenza della Regione. La palla passa direttamente ai big dei grandi partiti: Giorgia Meloni (FdI), Matteo Salvini (Lega) e Antonio Tajani (Forza Italia), che potrebbero riunirsi all’inizio della settimana prossima per arrivare a una scelta definitiva. «Non c’è più tempo da perdere», fa notare un esponente della maggioranza in Consiglio regionale, «non si può lasciare tutto questo spazio alla candidata del campo largo».

Le variabili

Ieri era in programma un vertice dei tre segretari, alla fine saltato per impegni sopraggiunti e perché il ministro degli Esteri Tajani è atterrato proprio ieri a Roma dopo la sua visita in Giappone. Chiudere il cerchio nel centrodestra sta diventando difficile quasi come nel centrosinistra. In questo caso vanno considerate due variabili importanti e inevitabilmente collegate: i nomi in pista e la definizione dei candidati nelle Regioni al voto in base agli equilibri tra FdI, Lega e Forza Italia. Sinora il tavolo nazionale si è riunito due volte a distanza di un mese. Nella prima occasione sono stati ufficializzati i papabili in pista, nella seconda i rapporti di forza tra i partiti hanno assunto contorni più nitidi. Il governatore uscente Christian Solinas è il nome su cui insiste la Lega, il partito della premier ha indicato solo quello del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, gli azzurri hanno fatto quelli del deputato Pietro Pittalis e della consigliera regionale Alessandra Zedda. Da subito è emerso chiaramente quanto la ricandidatura di Solinas non sia scontata, il concetto è stato ribadito anche all’ultimo confronto in occasione del quale FdI ha cercato di blindare Truzzu.

Le trattative

Ma l’accordo ancora non c’è. Più che altro per la resistenza del partito di Salvini. «Più che insistere su Solinas, il Carroccio sta lavorando perché il candidato non sia di Fratelli d’Italia», spiega un esponente del centrodestra ben informato. Cioè, la Lega a questo punto può anche farsi una ragione del fatto che Solinas potrebbe non essere il nome, vorrebbe tuttavia restare alla guida della coalizione, anche indicando una figura della società civile. A FdI potrebbe anche andare bene, ma solo se la Lega rinunciasse a qualcos’altro. Magari all’Umbria dove l’uscente del Carroccio ha ottime probabilità di rielezione: questo però è assai improbabile. Per quanto riguarda Forza Italia, la strada per indicare il candidato era e resta molto in salita. Sarebbero interessanti, tuttavia, i confronti che questa soluzione offrirebbe: un derby nuorese tra Pittalis e Todde, una gara al femminile tra Zedda e Todde.

Vertici regionali

Al prossimo tavolo dovrebbero essere invitati a partecipare anche i segretari sardi dei partiti più grossi e di quelli senza riferimento nazionale. A chiederlo con forza, il grande centro e i Riformatori. (ro. mu.)

