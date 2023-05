Centrodestra, ipotesi Calderone 

A questo giro, forse chi ha più bisogno di primarie è il centrodestra. In vista delle regionali 2024 continuano a spuntare aspiranti candidati alla carica di governatore. La nomina di Michele Pais alla guida della Lega in Sardegna sarà in qualche modo funzionale a una seconda corsa di Christian Solinas, ma Fratelli d’Italia non sembra intenzionato a farsi da parte.

Il partito della Meloni

D’altra parte, il partito di Giorgia Meloni ha una ministra sarda, cagliaritana per la precisione, la titolare del Lavoro Marina Calderone. Una figura che, a detta di alcuni, potrebbe mettere d’accordo tutti nel centrodestra. Altro nome di spicco su cui FdI potrebbe decidere di investire è quello del direttore di Coldiretti Luca Saba. Ma c’è anche chi non si sente di escludere tra i papabili gli stessi parlamentari Salvatore Deidda, Antonella Zedda, Gianni Lampis e Francesco Mura. Sullo sfondo resta sempre in piedi l’ipotesi Paolo Truzzu. In piedi benché alla convention di metà mandato il sindaco di Cagliari abbia detto apertamente di volersi ripresentare alle comunali di giugno 2024 per portare a termine il lavoro avviato in questo mandato. Il partito c’è, insomma, e di sicuro non intende lasciare il pallino in mano a nessuno.

Pais si rafforza

Pais coordinatore regionale della Lega può essere d’aiuto a Solinas. In questi quattro anni, a differenza del suo predecessore Dario Giagoni, il presidente del Consiglio regionale ha viaggiato sempre in sintonia con il governatore. Ma il Carroccio potrebbe anche stupire tutti e decidere di investire direttamente su un uomo di partito. Magari sullo stesso Pais. Recentemente ha dichiarato di non essere interessato al totonomi, ma di pensare unicamente a ciò che questa maggioranza può ancora fare in questi ultimi mesi di legislatura. E tuttavia ieri nella sua Alghero è stato il moderatore di un incontro con l’ex ministro Paolo Savona sull’economia sarda ai tempi della deglobalizzazione.