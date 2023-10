Centrodestra, intesa sulla manovra 

Le risorse sono poche e non c’è tempo da perdere. Così Giorgia Meloni chiude l'intesa con gli alleati sulla manovra che arriva in Parlamento, a quindici giorni dal varo, con pochi ritocchi. Le modifiche placano, per il momento, Lega e Forza Italia, che rivendicano il mantenimento di quota 103, sorvolando sulle forti penalizzazioni, e le precisazioni sulla cedolare per gli affitti brevi. Che comunque aumenta dalla seconda casa in poi, ma accompagnata da un codice anti sommerso che consentirebbe di portare fino a un miliardo in più al taglio delle tasse.

I conti devono tornare

Le dichiarazioni bellicose della vigilia, al vertice a Palazzo Chigi cedono alla realpolitik: il debito è sotto la lente delle agenzie di rating e i venti di guerra preoccupano: l'orizzonte è di legislatura. Il vertice dura un'ora. La premier concede poco e ottiene la rassicurazione che la maggioranza non presenterà emendamenti, evitando altre polemiche.

Le correzioni

Il codice anti-evasione per far emergere chi affitta in nero le case ai turisti andrà nel decreto Anticipi collegato alla Manovra. Per le modifiche, ci saranno solo cento milioni per il 2024 e altrettanti per il 2025. Magari serviranno per rivedere l'Iva sui pannolini, che ora passa al 22%, o per assicurare alla Rai finanziamenti sufficienti per evitare di fare troppa concorrenza a Mediaset sul mercato pubblicitario. Non si è parlato del tetto agli spot, assicura Maurizio Lupi, ma c'è l'intenzione di farsi carico della questione.

Il Pd: «Battaglia in aula »

La parola passa al Parlamento, dove le opposizioni annunciano battaglia contro il «bullismo» istituzionale dello stop agli emendamenti imposto alla maggioranza (copyright dell'ex presidente della Camera, Roberto Fico). Il Pd denuncia il «bavaglio che altera l'equilibrio tra poteri» e inizia un ciclo di controaudizioni alle quali dovrebbe partecipare la segretaria Elly Schlein.

RIPRODUZIONE RISERVATA