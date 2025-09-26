Centrodestra, incubo astensionismo 

Si vota per le Marche e «non per la Palestina», come va ripetendo in ogni occasione Matteo Salvini. Ma nella prima delle sette regioni che vanno al voto il “fattore Gaza” occupa molta della campagna elettorale. Il centrosinistra, con Matteo Ricci, annuncia il riconoscimento della Palestina tra i primi provvedimenti in caso di vittoria. E il centrodestra continua a invitare a pensare invece alle istanze del territorio.

Todde sul palco

Non a caso il clou della festa elettorale del candidato del campo progressista ad Ancona - sul palco insieme ad Alessandra Todde e Stefania Proietti, che hanno riconquistato al centrosinistra Sardegna e Umbria - è un videocollegamento con Arturo Scotto, deputato dem sulla Flotilla diretta verso Israele per portare aiuti umanitari. Mentre il leader leghista, che gira le Marche da inizio settimana, invita «chi è in mare» a desistere per evitare di «mettere a rischio la loro vita». D’altronde «Ricci e Schlein parlano di tutto il resto del mondo perché non hanno uno straccio di idea per le Marche». E anzi, «avendo governato per decenni ora hanno difficoltà a parlarne».

«Ogni voto conta»

A dire il vero sanità, infrastrutture, aree interne, giovani, sono tutti i temi su cui lo sfidante del centrosinistra ha battuto in queste settimane in vista del voto di domani e lunedì. Temi che saranno ripresi nel «treno per la vittoria», l’iniziativa di chiusura su un convoglio regionale che toccherà tutte le provincie. Acquaroli chiuderà con un comizio in piazza a Porto Potenza Picena, dopo un ultimo passaggio a Macerata. Giovedì ha compiuto 51 anni e Salvini, con lui sul palco, gli fa trovare una torta e intona un “tanti auguri”. «C’è un’aria buona», il risultato sarà «ottimo», si sbilancia il vicepremier, ma ricorda che «la partita non è finita» e «ogni voto conta». L’astensione potrebbe avvantaggiare gli avversari, anche sulla scia delle mobilitazioni per Gaza. «Vogliamo che la nostra regione sia tra le più sviluppate d’Italia e d’Europa, lo stiamo facendo e questa cavalcata ha bisogno di altro tempo, andate a votare», l’invito dal palco di Acquaroli. All’indomani di una sua riconferma si dovrebbe sbloccare la trattativa sulle altre candidature, in Puglia e Campania ma soprattutto in Veneto. «Conto che la prossima sarà quella giusta», pronostica Salvini. E la legge elettorale, che nelle indiscrezioni sarebbe finita sullo stesso tavolo, è invece «l’ultimo dei miei pensieri. Ne parleremo quando saranno finite le guerre».

Stoccata agli autonomisti

In Val d’Aosta invece si voterà solo domani e sull’ultimo scorcio di campagna elettorale irrompe il videomessaggio di Giorgia Meloni. La premier auspica «una riforma che introduca finalmente l’elezione diretta del presidente, perché chi vince governa e chi perde sta all’opposizione e il potere resta nelle mani dei cittadini». Nella regione alpina, ricorda Meloni, «in otto anni si sono alternati ben sette presidenti di Regione, capite bene che è impossibile in queste condizioni programmare e dare risposte serie a cittadini e imprese». Poi l’attacco agli autonomisti alleati del centrosinistra e in particolare all’Union Valdotaine, colpevoli di «una condizione politica bloccata in una sorta di costante avvitamento su se stessa, sulle dinamiche interne al mondo cosiddetto autonomista, su improbabili alleanze di potere con la sinistra che hanno finito col produrre instabilità e immobilismo».

