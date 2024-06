Centrodestra in crisi Venerdì a Oristano il tavolo con i partiti 

Il centrodestra sardo è da rifondare? Di sicuro vuole ripartire dopo la sconfitta alle comunali di Cagliari, Sassari e Alghero, terra di conquista del Campo largo targato Pd-M5s. E lo farà dal vertice di coalizione convocato per venerdì prossimo a Oristano, alle 16, nella sede cittadina di Fratelli d'Italia, a poco più di due mesi dalla riunione del 2 aprile per individuare i candidati sindaci.

La batosta delle amministrative – è la domanda che venerdì si porranno i coordinatori – è solo l’effetto di quella (di misura) delle regionali, oppure c’è qualcosa di più? Qualcuno nei giorni scorsi ha parlato della scarsa capacità di inclusione del partito leader FdI. Pietro Pittalis di Forza Italia ha invece sottolineato l’importanza dell’effetto domino rispetto al voto del 22 febbraio, e fatto notare che ad Alghero i Riformatori e Antonello Peru hanno sostenuto il centrosinistra, a Sassari le liste del centrodestra erano due. «Ma se alle Regionali avesse prevalso il centrodestra tutto ciò non sarebbe mai accaduto».

In un certo senso, il vertice del 2 aprile a Oristano per la scelta dei candidati aveva già certificato la spaccatura all'interno della coalizione: dal tavolo uscirono sì i nomi dei portabandiera del centrodestra, ma tutt'altro che unitari (evidenti, in particolare, i mal di pancia della coalizione sulla scelta di Gavino Mariotti per Sassari e Marco Tedde per Alghero, poi decisivi alla prova delle urne).

Un "filotto" negativo - regionali e amministrative - che oggi non spaventa il coordinatore regionale della Lega, Michele Pais, secondo cui proprio dalla sconfitta può iniziare la risalita: «È opportuno vedersi innanzitutto per serrare le fila del centrodestra - ha spiegato ieri all’agenzia Dire - ma soprattutto per organizzare un'opposizione seria a questo centrosinistra, incalzandolo sui temi principali sentiti dai cittadini sardi, dalla sanità all'energia, ai trasporti».

Per il leghista è una situazione già vista: «L'abbiamo vissuta dieci anni fa con Francesco Pigliaru presidente della Regione, e in contemporanea Massimo Zedda sindaco di Cagliari, Nicola Sanna sindaco di Sassari e Mario Bruno sindaco di Alghero: fu una catastrofe per la Sardegna, ma in qualche modo fu anche la fortuna del centrodestra che vinse in tutte le elezioni successive».

