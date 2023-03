Centrodestra, in Consiglio nuove liti e tensioni  

Non è la prima volta che la maggioranza in Comune vive un momento di fibrillazione e forse non sarà neanche l’ultimo. In parte dipende dalle divisioni tra alcune fazioni, in parte (molto, dicono i bene informati) la colpa sarebbe di un “conflitto” più ampio lungo via Roma che coinvolge i due palazzi del potere (Comune e Consiglio regionale). Che sindaco e governatore regionale abbiano finora avuto rapporti unicamente civili e cordiali, è noto. Ma allungando anche lo sguardo alle elezioni regionali del prossimo anno, c’è chi ipotizza che alcune manovre dentro la maggioranza possano essere “pilotate” da fuori.

Nessuno lo conferma. Stavolta, però, la fibrillazione sembra un po’ più vibrante rispetto alle precedenti. Su una mozione di FdI per la riqualificazione dell’Ippodromo, infatti, la maggioranza di centrodestra (con il benestare dell’opposizione) è andata sotto due volte nelle ultime due settimane. Bocciata sia da un’esponente del partito del sindaco (Enrica Anedda), sia da altri del Psd’Az (quelli più vicini al governatore regionale, Marcello Polastri e Loredana Lai), ma anche da tutti quelli (con l’esclusione di Antonello Angioni) del gruppo Solinas presidente. Bocciatura tecnica (cioè nel merito della mozione) e non politica, hanno detto fin da subito i protagonisti. Martedì prossimo in aula comincia il cammino (un mese tra commissioni e voto dell’aula) del bilancio di previsione e, a sentire gli umori, nessuno ha intenzione di creare nuove divisioni.

Nonostante questa rassicurazione i maldipancia, però, restano. Sulla delibera per l’acquisizione delle aree della Regione (come piazza dei Centomila) che occorrono al Comune per dare gambe al grande progetto del lungomare unico Poetto-Giorgino, per esempio, qualcosa non torna. La commissione Patrimonio, su richiesta dei consiglieri di maggioranza, l’ha respinta già due settimane fa per un motivo: nessuno è sicuro che la Regione (il governatore?) voglia cedere al Comune (al sindaco) quelle aree. Domani, sempre in commissione, il testo dovrebbe passare ma insieme a un emendamento correttivo a firma di Polastri. Poi martedì dovrebbe essere discusso in Consiglio. Il condizionale resta d’obbligo, anche se Antonello Floris, capogruppo di FdI, dopo l’incidente in aula sull’ippodromo ha detto che «la maggioranza è ancora coesa». (ma. mad.)

