Centrodestra: il vertice non risolve lo stallo 

Il rinvio al 27 e 28 maggio è una manna per il centrodestra, in ritardo rispetto al blocco M5s-Pd che ha già scelto come candidato a sindaco il pentastellato Diego Corrias ma anche rispetto al progetto annunciato dall’ex sindaco Mario Puddu che, fuori dal Movimento fondato da Grillo, lavora a una lista civica che ambisce ad attrarre pezzi di centrodestra e di centrosinistra. Ci sono 15 giorni di respiro in più ma il nodo resta tutto da sciogliere: come passare da tre nomi a uno rispettando gli equilibri fra alleati, anche a livello regionale? E come trovare il nome giusto, capace di raccogliere i consensi necessari a vincere (la stima è di 5.000 voti), e possibilmente al primo turno, evitando le incognite del ballottaggio?

Alla fine, si sa, deve restarne solo uno: sempre che la coalizione, come tutti nel centrodestra dicono di desiderare, voglia presentarsi agli elettori compatta, nella stessa composizione con cui governa la Regione. Obiettivo: conquistare, dopo dieci anni di dominio grillino, il decimo Comune dell’Isola per popolazione.

Il rinvio delle elezioni comunali in Sardegna e il vertice del centrodestra di ieri mattina a Villa Devoto non risolvono lo stallo alla messicana: ad Assemini i potenziali candidati a sindaco restano tre. Come in un western di Sergio Leone: il sardista, il fratello d’Italia e il centrista. Ovvero, in ordine d’apparizione: Gigi Garau, 58 anni, Psd’Az, Massimo Carboni, 53, FdI, e Matteo Venturelli, 38, Udc. Primi piani strettissimi, ora sugli occhi e ora sulle pistole, mentre il caldo fa tremare l’aria, le trombe di Morricone squillano solenni e i corvi gracchiano.

Quindici giorni di respiro

L’ipotesi azzeramento

A Villa Devoto ieri mattina Fratelli d’Italia, che si presenta alla trattativa col vento elettorale in poppa, ha avanzato una proposta: azzerare la rosa dei contendenti, facendo fare a ciascuno un passo indietro, e ricominciare da capo a cercare un nome nuovo, esterno ai partiti, autorevole e trasversale, capace di attrarre il consenso degli asseminesi. Fredde le reazioni, soprattutto da parte del Psd’Az, ma anche dall’Udc, mentre Lega, Forza Italia e Sardegna 20venti stanno a guardare. Certo nessuno dei potenziali candidati sembra intenzionato a ritirarsi per primo: le pistole restano a portata di mano e la rosa di nomi, per ora, resta quella.

Al vertice a un certo punto è anche stato pronunciato il nome di Puddu. Suggestione? Una sua candidatura a sindaco da parte del centrodestra sarebbe quanto meno sorprendente e difficilmente garantirebbe la possibilità di tenere compatta la coalizione; altra cosa è l’ipotesi di un dialogo con la sua lista civica.

Prossima tappa: un incontro su un tavolo locale, da tenersi possibilmente entro questa settimana, oppure lunedì, «al più tardi entro la settimana prossima».

