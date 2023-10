Centrodestra, il tavolo nazionale chiamato alla decisione definitiva: la scelta è tra Solinas e Truzzu  

Nel centrodestra il nome del prossimo candidato governatore, e in particolare la sua provenienza partitica, si decidono a Roma. Mentre è già stato avviato il ciclo di incontri sulle amministrative, in questa settimana – qualcuno ipotizza giovedì – si riunirà il primo tavolo nazionale sulle elezioni regionali. In questo caso parteciperanno i segretari dei partiti: la premier Giorgia Meloni per Fratelli d’Italia, Matteo Salvini della Lega, Antonio Tajani di Forza Italia, Lorenzo Cesa dell’Udc. Se non questa, i coordinatori delle forze politiche si incontreranno la prossima settimana, probabilmente martedì 10. Non è un lavoro complicato quello che interessa la Sardegna. Si tratta di decidere se il presidente uscente Christian Solinas possa essere ricandidato alla guida della coalizione. Se così non fosse, allora FdI o FI potranno e dovranno indicare un proprio nome: nel caso di Fratelli d’Italia resta prevalente l’ipotesi del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, gli azzurri potrebbero invece decidere di lanciare la consigliera regionale Alessandra Zedda.

Il partito della premier non ha ancora annunciato nulla in questo senso, vero è che sta organizzando una serie di incontri pubblici nel territorio, l’ultimo proprio a Cagliari rinviato a causa della morte di Napolitano, per raccontare i risultati raggiunti durante il primo anno di Governo Meloni. La particolarità è che tutti questi appuntamenti si chiuderanno con un intervento di Truzzu, segnale dell’ambizione di FdI di arrivare al timone di Villa Devoto. Ma prima d comunicare le reali intenzioni, FdI vuole essere sicura di avere una possibilità di vittoria. Ed è per questo che l’appeal del sindaco di Cagliari sarà testato con un sondaggio.

Le chance di Solinas

Solinas, da parte sua, ha già l’endorsement del leader della Lega Matteo Salvini, ed è uscito rafforzato dopo un paio di scivoloni dei centristi di Peru e Tunis che più di altri avevano chiesto discontinuità alla guida del centrodestra in vista del voto di febbraio. La sintesi sul candidato dovrebbe essere raggiunta ufficialmente a dicembre, ma già entro il mese di ottobre dovrebbe essere chiara la direzione che i partiti avranno deciso di prendere. A pesare saranno anche le scelte che riguardano le altre regioni. Per esempio: è difficile che il candidato sia Truzzu se FdI deciderà di puntare i piedi per avere il candidato alla presidenza in Piemonte.

Nell’altro schieramento si procede per gradi. Per il momento sta lavorando il tavolo incaricato di scrivere il programma. Una prima bozza del documento dovrebbe essere pronto entro la prossima settimana, quella definitiva sarà a disposizione a partire da novembre. Contemporaneamente proseguono le trattative per individuare il candidato che dovrà essere interprete del programma. Il Pd sarebbe intenzionato a lasciare spazio al M5S che alle scorse politiche si è comportato meglio dei Dem. I pentastellati puntano sulla deputata Alessandra Todde. Ora, però, tutti attendono i risultati del sondaggio Swg che mette a confronto Todde, il coordinatore regionale Ettore Licheri, due esponenti del centrosinistra e due di maggioranza.

RIPRODUZIONE RISERVATA