Centrodestra, il dolore del giorno dopo 

La colpa e le cause della disfatta: l’effetto manganelli, il litigio per il candidato presidente e la campagna elettorale troppo breve, il voto disgiunto e il “tradimento”, il giudizio negativo dei sardi sugli ultimi cinque anni.

Il quadro

C’è alta tensione nel centrodestra all’indomani della sconfitta alle Regionali, mentre si profila la richiesta di un riconteggio dei voti, dopo il verbale del Tribunale.

A microfoni accesi naturalmente nessuno ha veramente perso, tutti fanno presente che Alessandra Todde batte il sindaco per soli 2.615 voti (lo 0,4%), mentre nelle liste il centrodestra ha 6 punti percentuali più del centrosinistra, in fin dei conti la coalizione di Truzzu incassa 333.873 voti. Lui 328.494. Poi, ufficiosamente, gli alleati si trasformano in avversari, la debacle c’è, eccome, e brucia. Tutti ricordano che il principale partito di governo, Fratelli d’Italia, subisce una doppia sconfitta e vede quasi dimezzata la sua base elettorale in Sardegna (13,6%) rispetto alle elezioni politiche del 2022 (23,6%), e che rispetto al 2019 perdono parecchio Forza Italia e la Lega.

La responsabilità

Fausto Piga, capogruppo uscente del partito di Giorgia Meloni, rieletto, dice che «Si vince e si perde tutti assieme. Generoso da parte di Truzzu prendersi la responsabilità della sconfitta, la responsabilità è di tutti. Sarebbe bastato davvero poco per vincere, con un pizzico di “fame” in più ce l’avremmo fatta. Comunque, evitiamo la caccia alle streghe, teniamo unita la coalizione e facciamo un’opposizione importante per le prossime sfide che ci aspettano».

Il perimetro

Antonello Peru, di Sardegna al Centro 20/Venti, rieletto con una valanga di preferenze, è uno che non le manda a dire: «Il centrodestra, se esiste, deve fare un esame di coscienza. Noi abbiamo fatto un grande risultato, un partito nuovo che prende quasi 40mila voti è un successo senza precedenti. Ma per il resto, non c’è quasi più nulla, deve essere riperimetrato tutto, e io non sono preoccupato, perché continuerò a operare per far crescere una forza politica che va al di là del centrodestra. D’altronde, io nei cinque anni passati, pur rispettando il perimetro della maggioranza nella quale sono stato eletto, ho praticamente lavorato all’opposizione. La realtà, è che la Giunta Solinas non ha dato un grande esempio di buona amministrazione, saremmo stati miracolati se avessimo vinto».

L’equilbrio

Ugo Cappellacci, che ha rimesso il suo mandato di coordinatore regionale di Forza Italia nelle mani del segretario nazionale Tajani (hanno preso il 6,4%, circa 42mila voti, e piazzano tre consiglieri in via Roma), dice: «Le liste di centrodestra arrivano quasi al 49%, con 6 punti di vantaggio. L’euforia del duo Conte-Schlein è posticcia, come la loro alleanza. Siamo il secondo partito nazionale della coalizione dopo Fdi: un risultato raggiunto grazie alla testa e al cuore di una squadra che si distingue per competenza, presenza nel territorio, lealtà verso gli elettori. I picchi di consenso raggiunti in Gallura, a Nuoro e l’exploit del nostro vice-coordinatore, Ivan Piras, sono una conferma. Forza Italia riconquista in Sardegna il suo ruolo di forza di equilibrio della coalizione, come a Roma e a Bruxelles».

Il Partito liberale

Esulta Roberto Sorcinelli, segretario del Partito liberale, che con il 4% conquista due seggi: «È la rinascita del Pli, che per la prima volta dalla sua ricostituzione elegge dei rappresentanti in un Consiglio regionale. L’accordo federativo con “Alleanza Sardegna”, che rappresenta i valori dell’identità e dell’autonomismo sardo, è stato un grande successo. Pur nel quadro generale negativo, noi abbiamo motivo di rallegrarci: siamo il quinto partito della coalizione, superando partiti del governo nazionale, come Lega e Udc».

La Lega

La Lega fa flop, con il 3,8% (25mila voti) non prende neppure un seggio, nonostante nella legislatura appena terminata avesse tre assessori, sette consiglieri e il presidente dell’Assemblea, Michele Pais, coordinatore regionale, che dice: «Non è una vera sconfitta, insieme al Psd’Az siamo al 9%. La Lega, dove ha esponenti ha avuto risultati, altrove si è dimostrata debole anche a causa dei cambi di casacca di qualcuno». E a proposito delle accuse di tradimento sottolinea: «Che Alessandra Todde abbia vinto grazie al voto disgiunto è semplice aritmetica. Insinuare che la Lega abbia “sabotato” il candidato di centrodestra con losche manovre e oscure trame è invece offensivo e diffamatorio. Abbiamo sostenuto la ricandidatura di Solinas, ma quando la coalizione ha scelto Truzzu, la Lega lo ha appoggiato con tutte le sue forze, senza se e senza ma».

RIPRODUZIONE RISERVATA