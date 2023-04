Centrodestra: il candidato è Ladu 

Marcello Ladu candidato a sindaco: è cosa fatta. Manca solo l’ufficialità. Quarantacinque anni compiuti sabato scorso, Ladu è amministratore delegato di Aliarbatax, la società proprietaria dell’aeroporto di Tortolì, e consigliere uscente di minoranza. Uomo Psd’Az, di cui è referente cittadino, l’insegnante è sostenuto dal centrodestra senza Riformatori e Forza Italia. Ladu è sostenuto da Udc, Lega e Sardegna 20Venti, oltre che da Fratelli d’Italia. Al partito di Giorgia Meloni verrebbe assicurato il ruolo di vicesindaco, per cui sarebbero in pole Cardia e Stefania Vargiu, coordinatrice cittadina.

Trattative incessanti

Nel Pd non tramonta il nome di Mimmo Pecoraro. Il medico originario di Cellino San Marco, che due anni fa si è congedato dai suoi pazienti per raggiunti limiti d’età (compirà 72 anni il 27 maggio prossimo, alla vigilia delle elezioni), sarebbe gradito a una parte dei Dem, tanto da mettere in bilico la candidatura di Filippo Cherchi, il segretario del circolo cittadino gradito a coloro a cui non piace l’idea Franco Pili. Quello di Pecoraro è un nome che piace parecchio, ma mettere d’accordo le svariate anime è un percorso a ostacoli. Perché di fatto il Pd a Tortolì è frastagliato. Invero c’è una componente che gradirebbe allargare il campo a forze moderate. Magari a qualcuno che gravita nell’orbita dei gruppi riconducibili a Piero Cannas e Mauro Pilia. I quali potrebbero anche pensare a un percorso alternativo. Piero Cannas (62), esponente di centrodestra che al tavolo di coalizione non si è mai seduto, non esclude di poter animare una civica coinvolgendo forze moderate. «Stiamo lavorando e crediamo, nel giro di qualche giorno, di riuscire a dare comunicazioni». In qualsiasi modo, la civica sarebbe distante dai partiti.

Dubbi e certezze

È ufficiale da ieri la candidatura a sindaco di Lara Depau, la 54enne ex numero due dell’amministrazione di Massimo Cannas (56). Proprio l’ex sindaco e i suoi fedelissimi, forse stanchi dei tentennamenti di orientamento Dem, pensano a una lista civica scommettendo su un nome proveniente dall’interno del gruppo stesso (Emanuela Laconca?), anche se non è da escludere un ragionamento più ampio. Ieri sera, il gruppo ha incontrato, fra gli altri, anche Vito Cofano, l’avvocato di 48 anni molto gradito a quel tavolo. Nello scenario, quando mancano undici giorni alla scadenza della presentazione delle liste, resta incerta la posizione di Angelo Cucca (Forza Italia), il dissidente del tavolo di centrodestra che sarebbe davanti a due strade: costituire una lista o cercare apparentamenti altrove.