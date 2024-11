Centrodestra, i leader all’assalto dell’Emilia 

Il centrodestra chiude la campagna elettorale a Bologna per sostenere la candidata Elena Ugolini con un comizio che mette nel mirino le toghe e il sindaco Matteo Lepore. Presenti Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. La premier Giorgia Meloni, invece è in video da Roma per il protrarsi dell'incontro coi sindacati sulla manovra. Il suo è l'affondo contro la sinistra: «Il sindaco ha detto che il Governo ha mandato le camicie nere a Bologna: è la carta della disperazione. Le uniche camicie che ho visto sono quelle blu dei poliziotti aggrediti dai centri sociali».

Poi, la stoccata. «voglio dire una cosa al sindaco: diffidate sempre di chi in privato mi chiede collaborazione e davanti alla telecamere mi definisce picchiatrice fascista. Un po' di coerenza». Lepore, a sua volta replica dicendo «la mia faccia è sempre la stessa: Meloni non scambi le richieste di collaborazione per l'alluvione con l'obbedienza al capo».

