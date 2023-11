Centrodestra, Fratelli d’Italia tira dritto 

Fratelli d’Italia non si ferma. Il tavolo del centrodestra per le Regionali convocato dalla coordinatrice Antonella Zedda è confermato per oggi alle 11 in una sala di Palazzo Tirso a Cagliari. Non è servita la lettera del presidente del Psd’Az Antonio Moro che aveva rivendicato il diritto del segretario del partito e governatore Christian Solinas a riunire la coalizione, né quella di Michele Pais (Lega) che alla senatrice di FdI aveva chiesto un rinvio. Il partito, forte del sostegno indiscusso dei vertici nazionali, tiene la barra dritta e oggi affronterà le questioni annunciate nella nota di sabato scorso. Su tutte, il fatto che «non ci sono più le condizioni per sostenere il secondo mandato di Solinas». D’altra parte, secondo la parlamentare, «per vincere, in altre regioni d’Italia, per il bene della propria terra, il presidente uscente ha fatto un passo di lato e la coalizione ha potuto beneficiare dell’esperienza della prima legislatura ma con una guida nuova». Il riferimento è al passo di lato di Nello Musumeci alle scorse Regionali siciliane.

La copertura

Esempio portato anche da Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e capo delegazione di FdI al tavolo nazionale delle Regionali: «Non c’è una regola per cui bisogna confermare gli uscenti», ha detto con riferimento al no di FdI al Solinas bis, «l’anno scorso il nostro Musumeci si fece da parte su richiesta degli alleati in nome della compattezza dell’alleanza. La regola è dare il miglior governo possibile ai cittadini attraverso gli uomini che meglio li rappresentano». La posizione di uno degli uomini più vicini a Giorgia Meloni è anche la ragione per cui il partito in Sardegna non cede di un millimetro rispetto alla nota di quasi una settimana nella quale era stato annunciato il tavolo di oggi.

Chi c’è

All’incontro parteciperanno Forza Italia con il coordinatore Ugo Cappellacci, il Grande centro con Antonello Peru e Giuseppe Luigi Cucca, i Riformatori con Aldo Salaris, l’Udc con la consigliera Alice Aroni, Idea Sardegna con Roberto Caredda. Per tutte le ragioni illustrate dal presidente Antonio Moro, il Psd’Az non dovrebbe essere presente. Inevitabilmente, a un caso Psd’Az è legato un caso Lega. Nel 2019 il partito di Salvini (che sostiene la corsa del presidente uscente) ha stretto un’alleanza con i sardisti che ha consentito al centrodestra di vincere alle Regionali. Il Carroccio è però una forza con radicamento importante sul territorio nazionale, che ha vinto alle scorse politiche in alleanza con FdI e Forza Italia.

Il caso

Anche per questo, oggi, il coordinatore regionale Pais potrebbe decidere anche all’ultimo momento di sedere al tavolo di Palazzo Tirso. E ieri sera ha fatto sapere che, comunque, «noi lavoriamo per l’unità». Un’unità, se intesa tra Lega e FdI, messa fortemente in discussione in questi giorni di tensioni legate alle questioni del Trentino. E, secondo una ricostruzione di Repubblica, dietro lo scontro tra i due partiti ci sarebbero le mire sul Veneto, ovvero la voglia dei meloniani di chiarire fin da subito che nel 2025, finita l’era Zaia, nella grande Regione del Nord è il turno di FdI. Per FdI, rispetto a cinque anni fa il mondo del centrodestra è cambiato e oggi si vince grazie ai meloniani. E in Sardegna, più grazie al sindaco di Cagliari Paolo Truzzu che al presidente uscente Christian Solinas.

