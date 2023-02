Centrodestra, FdI alza la voce 

E, a proposito di energia, FdI auspica che sul decreto dell’ex governo Draghi, per il quale la Sardegna aveva presentato un ricorso al Tar del Lazio, «si arrivi a una soluzione politica e non si prosegua con il percorso giudiziario». D’altronde, ha detto il deputato (ed ex assessore all’Ambiente) Gianni Lampis, «l’incontro tra il presidente della Regione e il ministro che ha competenza in materia energetica dimostra che finalmente si è instradato un dialogo istituzionale su questi temi. La volontà comune penso sia quella di trovare delle soluzioni extra giudiziarie». C’è tempo fino al 23 febbraio prossimo, data fissata per la discussione dell’appello nel merito.

Con l’approdo di Canu il gruppo passa a cinque consiglieri. Il partito si rafforza anche nell’istituzione più importante, e alla luce di questo la vicecapogruppo in Senato e coordinatrice regionale annuncia che «Fdi sarà il motore e il vero traino del centrodestra. È l’anno del rush finale in vista delle regionali e noi saremo alla guida della coalizione». Zedda si dice anche convinta che «il governo Meloni potrà e dovrà assumersi responsabilità e stringere accordi con la nostra Regione». Inevitabile il richiamo al progetto del Galsi: «Una firma molto importante che per la Sardegna traccia un percorso che ci posiziona al centro della strategia energetica Italiana». Zedda non ha dubbi sul fatto che il Galsi passerà dall’Isola: «Abbiamo avuto rassicurazioni in questo senso».

È troppo presto per parlare di candidati alla presidenza della Regione. «Un anno è lungo e possono succedere tante cose: la questione sarà affrontata dai tavoli nazionale e regionale chiamati a decidere su quale sarà la soluzione migliore per il centrodestra», ha ribadito Antonella Zedda, ieri nel palazzo del Consiglio regionale per presentare l’ingresso di Sara Canu (già Lega e Riformatori) nel gruppo di Fratelli d’Italia. Il nome di chi correrà alle prossime elezioni non c’è, FdI ha però le idee chiare sulle caratteristiche che dovrà avere: «Vogliamo che il nostro candidato abbia la capacità di attrarre verso di sé i voti sui quali, lo dimostrano i risultati delle politiche, abbiamo dimostrato di poter contare».

Rush finale

Energia

L’altro deputato, Francesco Mura, ha parlato di autonomie differenziate, «una riforma che vedrà la Sardegna protagonista, rispediamo al mittente l’idea che possa essere penalizzante per l’Isola, questo è il sintomo di un vittimismo che noi non condividiamo». Piuttosto, ha aggiunto, «estendere l’autonomia alle altre Regioni può rendere la Sardegna più protagonista di quanto non lo è stata sino ad oggi, posto che siamo perfettamente consapevoli che la nostra come altre Regioni hanno un passo diverso rispetto a quelle del nord, ma la tutela su questo punto è garantita dai livelli essenziali delle prestazioni, tassello sul quale noi parlamentari sardi avremo il dovere di vigilare». Una riforma che «andrà avanti di pari passo con il presidenzialismo».

Partito aperto

Per Fausto Piga, capogruppo in Consiglio regionale «per il partito questa è una fase di crescita straordinaria. È chiaro che oggi si stanno avvicinando a FdI anche persone che finora non ci avevano votato. Non possiamo chiedere la fiducia ai cittadini e tenere un partito chiuso. Dobbiamo avere la lucidità di costruire una squadra e una nuova classe dirigente, capace di accogliere le nuove sfide». «FdI è ora il partito più vicino alle mie idee politiche. Ho trovato finalmente una casa dove approdare e portare avanti il lavoro a favore dei sardi», ha detto Sara Canu. Gianni Tatti, infine, ha invitato la Giunta a un cambio di passo sui fronti della sanità e dell’attuazione della riforma della Regione. (ro. mu.)

