Centrodestra diviso: FdI corre da solo 

Il tempo delle interlocuzioni è scaduto, Fratelli d’Italia correrà alle Comunali di maggio con il proprio simbolo e un proprio candidato. Una decisione maturata definitivamente nelle ultime ore al termine di un confronto fra i vertici del partito e che si traduce in una discesa in campo in contrapposizione non solo alla coalizione del centrosinistra guidata da Mauro Usai (il quale ha sciolto definitivamente le riserve), ma anche di quella del progetto civico capitanato da Giuseppe Pes.

Trattativa naufragata

Al momento le bocche dei protagonisti restano cucite in una sorta di silenzio assenso, Gianluigi Rubiu (coordinatore provinciale di FdI) preferisce al momento non rilasciare dichiarazioni, ma il nodo da sciogliere era relativo proprio ad una possibile sinergia con Pes. Tutti i tentativi volti alla nascita di una forza coesa sono però andati a vuoto. Da una parte FdI ha sempre sostenuto di volersi presentare alla competizione sventolando il proprio simbolo, dall’altra Pes ha più volte rimarcato la volontà di accogliere nel proprio progetto sì, delle realtà politiche anche differenti, ma rigorosamente svestite da simboli di partito. Il dialogo è andato avanti per diverse settimane, ma si è rivelato alla fine dei conti un tira e molla che non ha visto retrocedere di un solo passo le parti coinvolte e ha così condotto il partito con i maggiori consensi in territorio nazionale, ad assumere una decisione che rimescola tutte le carte in tavola, aprendo a degli scenari imprevedibili in vista della prossima chiamata alle urne. E mentre gli elettori erano già convinti di dovere concentrare una preferenza fra la scelta di due soli nomi candidati a sindaco, ecco il colpo di coda che porterà inevitabilmente ad averne un terzo che, conti alla mano e caratura dei soggetti coinvolti, non potrà di certo rappresentare soltanto un incomodo. La lista dei papabili non esiste, il candidato è già stato individuato e si tratta del consigliere comunale Luigi Biggio, anch’egli al momento devoto al silenzio. Fonti molto vicine al partito garantiscono che allo stesso Biggio sia stata comunicata la decisione dell’investitura e la data dell’ufficializzazione.

L’analisi

L’irruzione di FdI, deciso a disputare la propria gara anche senza alleati, porta a una fisiologica ridefinizione dei poli; se fin dalle prime uscite pubbliche Giuseppe Pes aveva chiarito di non voler sentir parlare di una coalizione (la sua) di centrodestra, va da sé che a rappresentarla sarà FdI che, a scanso di equivoci, nelle prossime ore si prodigherà con una serie di serrate interlocuzioni con quelle realtà del centrodestra che nelle settimane scorse avevano deciso di appoggiare il progetto civico di Pes (lavorando sulla creazione di liste civiche prive del simbolo partitico). Una mossa dettata dalla necessità di attrarre le forze di centrodestra e perché no, anche di mettere alle strette i vertici dei vari partiti, chiamati ora a rispondere alla provocazione di FdI che pretenderà chiarimenti sul fatto d’esser rimasto il solo soggetto politico a rappresentare il centrodestra in città.