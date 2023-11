Centrodestra, decisione lontana Si aspetta il tavolo dei big nazionali 

I vertici del centrodestra sardo non l’hanno mai nascosto: a scegliere il candidato alla presidenza della Sardegna sarà il tavolo nazionale. Ed è ancora così. Il problema è che i destini dell’Isola, e delle altre quattro regioni al voto, non possono occupare il primo posto nelle priorità della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del ministro degli Esteri Antonio Tajani e del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Cioè dei tre segretari di FdI, Forza Italia e Lega che alla fine si devono mettere d’accordo su un nome o, quanto meno, sul partito che avrà la possibilità di individuare la figura adatta per la corsa alle regionali. È possibile, dunque, che per la sintesi definitiva si debba aspettare più del previsto. Qualcuno nella coalizione parla già di investitura sotto l’albero.

Le ipotesi

Intanto il centrodestra ne approfitta per studiare le mosse dell’avversario. C’è chi sostiene che il ritardo nella scelta del candidato in parte sia legato a questo, all’esigenza di capire a cosa porterà lo scontro in atto nel centrosinistra dove a un candidato ufficiale (Alessandra Todde del M5S) si affianca la discesa in campo di Renato Soru. Fdi, Lega e gli azzurri sanno bene che un campo largo diviso – come di fatto è - sarà più facile da battere, ma anche che tutto può cambiare e che una ricucitura non è da escludere a priori. In pratica, il nome del centrodestra potrebbe cambiare a seconda che il campo largo corra diviso o meno. Nel primo caso sembrerebbe favorito il governatore uscente Christian Solinas. «Mentre il centrosinistra si divide e litiga, anche in Sardegna il centrodestra è compatto ed è pronto a continuare il buon governo con Christian Solinas nell’interesse dei cittadini», aveva scritto in una nota romana la Lega che sostiene il presidente uscente, appena ufficializzata la corsa di Soru. Il segretario sardista tiene il punto, insomma, e non rinuncia nonostante le quotazioni in ascesa del suo competitor Paolo Truzzu (FdI). Il comunicato del Carroccio è stato letto da tanti come una provocazione, un tentativo di far uscire allo scoperto in via definitiva gli alleati: se avete da proporre ufficialmente qualcuno diverso da Solinas, questo è il momento.

FI ci crede

Invece FdI resta in silenzio, come dall’inizio di questa trattativa, segnale che la convergenza sul sindaco di Cagliari è forte, come lo era quando il nome è stato fatto da Giovanni Donzelli e Francesco Lollobrigida all’incontro del 6 ottobre scorso.

Resta la pressione del Grande centro, che chiede con insistenza la regionalizzazione del tavolo nazionale. E si profila qualche speranza per Forza Italia. Nello scacchiere delle Regioni chiamate al voto, a quanto pare gli azzurri potrebbero rinunciare alla Basilicata e questo li avvicinerebbe alla Sardegna. Sempre al tavolo del 6 ottobre Maurizio Gasparri aveva indicato i nomi del deputato Pietro Pittalis e della consigliera regionale Alessandra Zedda. Quando Soru ha annunciato la sua candidatura, forse provocatoriamente anche il coordinatore regionale Ugo Cappellacci ha dichiarato che per contrastare la visione politica di Soru «sarei perfino pronto a tornare in campo». (ro. mu.)

