Centrodestra convinto a metà: «Non ci sono solo le parti sociali» 

Carota e bastone. Scorrono su questo doppio binario le reazioni del centrodestra sul primo incontro di ieri tra la presidente Alessandra Todde e i sindacati. Il metodo del tavolo permanente, con vertici mensili, piace anche all’opposizione, ma ci sono distinguo e sottolineature. Specie dopo la “dimenticanza” del 10 maggio scorso, quando le organizzazioni dei lavoratori non vennero mai citate dalla governatrice nella relazione programmatica di inizio legislatura.

L’appunto

Paolo Truzzu, capogruppo di FdI, plaude alla scelta: «Se la cadenza mensile verrà rispettata, sarà una grande opportunità. Ma andranno coinvolti tutti i portatori di interesse, non solo i sindacati: mi riferisco alle associazioni di categoria, a quelle datoriali e agli ordini professionali. Si tratta di un metodo che ho usato da sindaco». Quindi la nota politica a margine: «È evidente che la presidente abbia riparato oggi (ieri, ndr) all’errore commesso il 10 maggio scorso».

La critica

Da Forza Italia, Angelo Cocciu ribadisce due concetti: «Sulla carta è troppo presto per sollevare polemiche, la legislatura è appena cominciata, ma questa maggioranza sinora si è distinta solo per le gaffe. Poco lavoro e molte situazioni imbarazzanti create – dice il capogruppo azzurro -. Gli incontri con le parte sociali sono importanti, e infatti quella mancata citazione è stata clamorosa. Mi auguro però che il Campo largo inizi a fare sul serio, avviando una volta per tutte i lavori del Consiglio regionale. Il governo della Sardegna non sta decollando». Cocciu cita anche i maxi staff: «Per cinque anni, M5S e alleati, con l’assessora Manca in testa, ci hanno accusato di trasformare la Regione in un poltronificio: non solo non hanno demolito la nostra legge, ma stanno anche aumentando i compensi per i nuovi contrattualizzati».

Il richiamo

Stefano Schirru, quota Alleanza Sardegna di cui l’ex sardista è un vicecapogruppo, osserva: «Dopo le parti sociali, dobbiamo sperare che la presidente e la sua maggioranza prestino attenzione alle istanze di tutti, cittadini compresi». E quando a Schirru si fa notare che il metodo dell’ascolto è un po’ mancato negli ultimi cinque anni, il consigliere di minoranza sottolinea: «Noi abbiamo avviato tutta una serie di interventi, adesso ci auguriamo che il Campo largo non li lasci indietro». Schirru dice di riferirsi, per esempio, «ai concorsi nella sanità: il reclutamento del personale, a tutti i livelli, è indispensabile per dare ai sardi quelle soluzioni che si aspettano nell’assistenza».

L’apertura

Giuseppe Fasolino, assessore alla Programmazione negli ultimi cinque anni, fa notare che «i sindacati sono un tassello importante per sviluppare nuove politiche sull’occupazione o rifinanziare le misure di sostegno già avviate». Ragion per cui, «era doveroso che la presidente Todde rimediasse all’errore fatto durante le dichiarazioni programmatiche». Per il consigliere dei Riformatori, «i sindacati possono dare un indispensabile contributo anche per mantenere elevati gli standard qualitativi del lavoro. Ci avviamo verso la stagione turistica, i contratti stagionali dovranno garantire il massimo dei diritti».

Il consiglio

Alberto Urpi, il sindaco di Sanluri eletto con Sardegna al centro/Venti20, chiarisce: «Gli incontri vanno benissimo. La cadenza mensile, invece, mi sembra una scelta fatta sull’onda dell’entusiasmo: la mole di lavoro che attende la presidente è enorme, non vorrei che per stare dietro ai troppi appuntamenti in agenda deleghi ad altri il governo dell’Isola». Quanto ai temi del confronto coi sindacati, Urpi dice: «In Sardegna gli stipendi li danno le imprese e gli enti pubblici. Non è più procrastinabile il comparto unico tra dipendenti regionali e comunali, sarà anche necessario portare le Province fuori dal limbo normativo in cui si trovano. Ogni singola azienda dovrà essere supportata».

