Centrodestra, appello all’unità  Prove di avvicinamento al Psd’Az  

Il centrodestra sardo cerca di far tornare tutte le tessere. Anche se, in alcuni casi, le tensioni rischiano di far volare gli stracci. A Cagliari il Psd’Az ribadisce la sua autonomia decisionale dopo l’uscita dalla coalizione, benché ora si registri l’appello all’unità della candidata sindaca Alessandra Zedda. Il consigliere regionale sardista Gianni Chessa puntualizza: «Serve un centrodestra con nuovi leader, per rispondere al desiderio di cambiamento dei cittadini dobbiamo ripartire dal rispetto». A Chessa tendono la mano pure i civici di Giuseppe Farris. Sembra invece rientrato il caso Alghero, dove i vertici dei Riformatori, fino a ieri pomeriggio, non escludevano iniziative clamorose se la direzione presa dagli organi locali fosse stata diversa da quella del regionale. In sostanza, se il partito in sede locale fosse passato al Campo largo o avesse aderito ad altri percorsi, magari civici.

La soluzione

«I Riformatori sono e restano saldamente nel centrodestra», ribadisce Michele Cossa, storica guida del partito di Fantola. «Finalmente possiamo iniziare una campagna elettorale vincente».

Il capoluogo

Il centrodestra sapeva dall’inizio di correre con più anime nel capoluogo. La candidatura civico-identitaria dell’avvocato Giuseppe Farris (ex esponente di prima fascia di Forza Italia) e la proposizione della sua lista civica risalgono all’autunno scorso, mentre quella di Alessandra Zedda, adesso in quota alla Lega, ma sostenuta da tutte le forze della coalizione escluso i sardisti, è maturata in tempi recenti. Da capire che cosa faranno ora i sardisti che, di fatto, hanno chiuso i rapporti con la Lega, ma che potrebbero rientrare nel centrodestra: «Il dialogo ad oggi è aperto con tutti», mette le mani avanti Chessa. «Entro lunedì penso che scioglieremo i nodi in tutta la Sardegna». Di sicuro la coalizione si riunirà questo pomeriggio nella sede elettorale di via Dante (ex Biochimico) per decidere le strategie della campagna elettorale. Da quel che trapela, sarà comunque una riunione tecnica e a porte chiuse.

Appelli

Alessandra Zedda lancia un appello all’unità dell'alleanza, rivolgendosi proprio ai sardisti: «Nei confronti del Psd’Az, come di tutte le forze della coalizione, il rispetto è alla base di ogni discorso», ha detto. «Il centrodestra è la loro casa, poi a Gianni Chessa mi accomuna un percorso politico fatto di risultati e di stima reciproca». Un invito ai sardisti arriva anche da Giuseppe Farris: «L’affinità identitaria è un’importante leva per tenerci uniti in discontinuità con la Giunta Truzzu». Intanto Forza Italia replica alla governatrice Alessandra Todde sulle opere pubbliche cittadine: «Quando si riferisce a tutto ciò che la città non ha avuto sotto altre gestioni», scrive Alessandro Serra, segretario cittadino azzurro, «evidentemente non conosce o finge di non conoscere neppure i luoghi dove passa».

Il caso Alghero

Tornando ad Alghero, detto del ripensamento dei Riformatori, c’è chi, come Sardegna al Centro 2020, auspica sì una ricomposizione del quadro. Ma, proprio su Alghero, strizza l’occhio ai movimenti civici per l’eventuale creazione di un polo moderato alternativo. Segno che anche Antonello Peru, leader del movimento, ha avuto indicazioni poco confortanti dal centrodestra: «Il candidato sindaco della coalizione è stato presentato a Sassari», spiega il consigliere regionale di Sorso. «Alghero è una città importante: nulla contro Tedde, ma ogni decisione è stata presa a Cagliari, calata dall’alto senza il confronto in sede locale. È proprio il caso di dire che è mancato il dialogo». In attesa di capire come andrà a finire, il segretario di Forza Italia Pietro Pittalis lancia un appello alla coesione: «La coalizione deve ritrovare l’unità che l’ha sempre contraddistinta», argomenta il deputato barbaricino. «Del resto, l’unità è sempre stato il valore aggiunto del centrodestra». Un discorso più generale fa anche Antonella Zedda, coordinatrice di Fratelli d’Italia, che chiama alle armi i sardisti: «Su Sassari e Alghero c'è tanta mediazione e molto confronto. L'auspicio che il Psd’Az sostenga i due candidati Mariotti e Tedde pare che si realizzi. Non è mai mancata la voglia di confrontarsi e di portare alle elezioni il centrodestra civico e sardista».

