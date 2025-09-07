VaiOnline
La polemica.
08 settembre 2025 alle 00:38

Centrodestra all’attacco: misure inefficaci 

Il risveglio della malamovida nei quartieri storici fa esplodere la polemica. Con il centrodestra che attacca l’amministrazione comunale. «Violenza, spaccio e degrado non si combattono con i reading letterari, ma con interventi seri e immediati. Da tempo abbiamo proposto misure semplici, concrete e di buon senso, necessarie per restituire sicurezza e decoro a un’area ridotta a zona franca per i delinquenti», tuona Alessandro Serra, segretario cittadino di FI. «L’amministrazione ha scelto di affidarsi al solito alibi della (finta) azione culturale. Ma senza presidio del territorio e senza strumenti di prevenzione e contrasto, i cittadini continuano a subire». Sul potenziamento delle misure di contrasto insiste anche Edoardo Tocco, capogruppo di FI a Palazzo Bacaredda: «Alla luce dei nuovi episodi di violenza si rende necessario un intervento più deciso delle forze dell’ordine e dell’amministrazione». «Come opposizione», sottolinea Roberto Mura, Alleanza Sardegna, «non possiamo che denunciare la totale inefficacia dell’azione dell’amministrazione comunale sulla sicurezza urbana. Non è più tollerabile che esercenti e residenti vengano lasciati soli ad affrontare situazioni che mettono a repentaglio non solo la serenità del quartiere, ma anche l’incolumità delle persone. Chiediamo misure immediate e incisive:». ( ma. mad. )

