Centrodestra al bivio: al tavolo romano dubbi  sulla corsa bis di Solinas 

«La Sardegna è un nodo». È quanto emerge dal tavolo romano del centrodestra sulle prossime elezioni amministrative che si è tenuto ieri a Montecitorio. C’è anche una proposta sulla data del voto: il 10 marzo, che però non convincerebbe il Piemonte, visto che il mandato di Alberto Cirio scade a giugno. Mentre sarebbe pressoché definito il quadro delle candidature sul voto regionale in Abruzzo e Piemonte (confermando gli attuali governatori), è ancora incerto in Sardegna e Basilicata. La ricandidatura di Christian Solinas in quota Lega, insomma, vacilla non poco. Anche perché, nonostante l’apertura del leader Matteo Salvini che risale a quasi tre mesi fa, alla riunione di ieri il Carroccio avrebbe chiesto del tempo per una ulteriore riflessione.

Chi c’era

All’incontro hanno partecipato Maurizio Gasparri e Francesco Battistoni per Forza Italia, Francesco Lollobrigida e Giovanni Donzelli per Fratelli d’Italia, Roberto Calderoli per la Lega, Maurizio Lupi e Alessandro Colucci per Noi Moderati, Lorenzo Cesa per l’Udc. Al termine, Gasparri ha sottolineato che «se Maurizio Bardi di Forza Italia è un’ipotesi valida per la Basilicata, stiamo facendo ancora approfondimenti sulla Sardegna». In ogni caso, «è stata una riunione interlocutoria, ma il dato politico è che siamo assolutamente coesi e c’è totale sintonia».

Papabili

Se le quotazioni di Solinas sono in forte ribasso, al tavolo nazionale per un’alternativa si sono fatti avanti FdI e Forza Italia. Il partito di Giorgia Meloni ha fatto un solo nome, quello del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Gli azzurri ne hanno fatto invece tre: il deputato Pietro Pittalis, la consigliera regionale Alessandra Zedda, il sindaco di Olbia Settimo Nizzi. Quello di ieri è stato un primo confronto approfondito sulle prossime regionali. Il tavolo è aggiornato alla prossima settimana e, in quel caso, dovrebbero partecipare i leader del centrodestra Meloni, Salvini e Antonio Tajani. Se così fosse, quasi certamente sarebbe risolutivo. Entro ottobre, comunque, dovrebbe venire fuori il nome.

L’altro polo

Intanto, archiviata la disputa sulle primarie che non si faranno, il campo largo deve definire il metodo per la scelta del candidato. Oggi alle 12 nella sede del Pd in via Emilia si incontreranno i coordinatori delle forze politiche più importanti con i rappresentanti delle altre sigle dello schieramento. Il segretario Dem Piero Comandini si presenterà con una lista di tre criteri da osservare per arrivare alla sintesi su un nome. Il primo: tutte le forze politiche sono libere di esprimere candidature. Il secondo: chi indica i nomi non può pensare di dire «o così oppure noi usciamo dalla coalizione». Il terzo: il candidato presidente risponderà sulle scelte future a tutte le forze politiche. Si cerca di condividere un metodo, dunque, in realtà i giochi sembrano quasi fatti. Il Pd, infatti, non sta sgomitando per imporre un suo candidato anche perché da settimane ha scelto di fare un passo di lato e lasciare che sia il M5S a indicare un nome. «Tocca a loro», sostengono alcuni esponenti Dem, «perché alle politiche si sono comportati meglio di noi». Il movimento, da parte sua, è pronto. Il nome della deputata Alessandra Todde aspetta solo di essere ufficializzato. E oggi i Progressisti metteranno in chiaro alcuni punti. Infatti, ha già fatto sapere il capogruppo Francesco Agus, «la scelta del candidato presidente non deve essere vincolata a decisioni spartitorie assunte a Roma sui governi regionali e locali interessati al voto». Insomma, è la posizione dei Progressisti, si abbia il coraggio di dire se il tavolo del centrosinistra-M5S debba limitarsi a ratificare una scelta già fatta.

RIPRODUZIONE RISERVATA