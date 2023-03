Centrocampista esterno a 60 anni «La campagnola vuole la finale» 

Da una ventina d’anni bazzica i campi dell’Msp. Al suo primo anno con la Campagnola, dopo le esperienze (tra le altre) con Pirri GeoSarda e Moniaflor, Roberto Carboni, 60enne centrocampista esterno, vuole lasciare il segno.

«In campo per vincere»

«Entriamo in campo per divertirci prima di tutto, ma è normale voler vincere. Ci giochiamo i playoff e puntiamo alla finale. Ci sono i giusti presupposti, abbiamo una squadra di giocatori forti ed un gruppo incredibile». Cagliaritano verace, Carboni ha cominciato proprio nel suo quartiere “Marina” nell’allora Sant’Eulalia. Nel ’77 con la maglia degli Allievi della Pol. 444 ha conquistato il titolo di categoria. Dopo un passaggio in Terza categoria col Mulinu Becciu e una parentesi col Calcio a 5, in C1 col Quartiere Marina negli anni ’90, il centrocampista ha iniziato la carriera da amatore.

Sfida per il titolo

Il suo presente è tutto per la squadra del presidente Efisio Campagnola, allenata dal duo Uccheddu-Piras subentrato a Giulio Viola. «Un grande presidente e un grande gruppo», sottolinea il centrocampista. Una squadra nella quale continua a fare la differenza l’ex campionessa della Nazionale Betti Secci, una compagna perfetta per Carboni. «Una grande professionista e una grande giocatrice che a centrocampo si fa rispettare, è un piacere giocarci assieme e averla in squadra». La Campagnola naviga in zona playoff e si prepara a disputare un finale di stagione da protagonista. «Il girone è equilibrato, non ci sono squadre materasso. Poi ci sono quelle da battere, come Sardachem, Orione Selargius e Sestu. Ce la giochiamo, siamo fiduciosi», chiude Carboni.