Centro velico aperto a metà, ora il Comune punta al rilancio 

Il Comune cerca di rilanciare il centro velico di S’Oru ‘e mari, oggi aperto solo in parte. Lì dove alla fine degli anni ’90 è stato realizzato un approdo per piccole imbarcazioni a vela e a motore e un centro per imbarcazioni di piccolo cabotaggio, come previsto nel progetto approvato all’epoca dal Comune. Primo lotto completato da decenni, con una serie di locali costruiti ma mai collaudati, e quindi inutilizzati.

«Parliamo di una struttura sportiva che sinora non è stata sfruttata come meriterebbe», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti, che insieme agli assessorati allo Sport, al Patrimonio e Bilancio, ha ripreso in mano le pratiche e attivato le procedure per i collaudi.

Una struttura su due piani che ospita la scuola di vela, spazi per le imbarcazioni, parcheggi e un pontile galleggiante con passerella mobile. Un polo sportivo gestito in convenzione dal consorzio Centro Velico Città di Quartu dal 2001 che si è occupato di ultimare i lavori, in attesa del collaudo richiesto al Comune dal 2008. Istanza di fatto rimasta sinora senza risposta nei cassetti del Municipio: l’iter è stato riattivato dall’attuale Giunta, come previsto nella delibera con il quale si autorizza l’avvio dei provvedimenti necessari per l’affidamento dell’incarico finalizzato all’esecuzione del collaudo dei lavori, e degli interventi effettuati in ottemperanza alla convenzione stipulata col Centro velico. «L’obiettivo», ribadisce l’assessore Conti, «è valorizzare una zona strategica della città, sotto il profilo sportivo e turistico».

