Centro vaccini chiuso e Casa della salute, l’appello alla Regione 

«Riaprite il centro vaccini a Sestu e realizzate la Casa della Salute», è l’appello del consigliere regionale Michele Cossa, dei Riformatori, che ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale. «Sono strutture fondamentali per rafforzare i servizi sanitari territoriali e garantire una risposta efficace alle esigenze della popolazione». Una battaglia portata avanti da anni anche dalla minoranza nel consiglio comunale, che ha più volte sollecitato la Giunta a far sentire la propria voce.

Il centro vaccini è ormai chiuso da anni, costringendo gli utenti a spostarsi nei Comuni vicini. «La pandemia da Covid-19 ha sottolineato l'importanza di servizi territoriali per monitorare, prevenire e curare in modo prossimo alla popolazione» ha scritto Cossa, «in sintonia con i principi del Servizio Sanitario Pubblico. Esso assorbe la maggior parte del bilancio regionale, e pertanto richiede un impegno prioritario per potenziare i servizi esistenti, tra cui gli ambulatori vaccinali. Ormai da anni assistiamo a un progressivo depauperamento dei servizi sanitari di Sestu». Per questo motivo Cossa si rivolge all’assessore regionale alla Salute Carlo Doria, chiedendo «un consistente investimento in edilizia sanitaria, cominciando a realizzare in fretta le opere previste dalla Asl di Cagliari per la trasformazione del Poliambulatorio in Casa della salute, peraltro già inserita tra le priorità dalla Giunta regionale. Particolarmente importante poi il Centro Vaccini».

