Centro vaccinale, la polemica non si placa 

Il trasferimento del Centro vaccinale si farà. Ma non più nei locali comunali di piazza De Gasperi, bensì al terzo piano del corpo centrale dell’ospedale Binaghi, nello stesso complesso dove è ospitato da anni.

Il trasloco

Lo ha comunicato ieri la direzione generale dell’Azienda ospedaliera: martedì l’attività vaccinale sarà sospesa per consentire il completamento del trasloco, mentre da mercoledì 29 le somministrazioni riprenderanno nei nuovi locali. Un cronoprogramma serrato, una decisione che appare ormai irremovibile, nonostante le numerose polemiche. Alla base, va ricordato, ci sono le esigenze di spazio legate all’istituzione dell’Ospedale di Comunità, finanziato con fondi Pnrr: dodici nuovi posti letto per un modello di assistenza sanitaria rinnovato. Una scelta che però innesca un effetto domino. A farne le spese è più di tutti il Centro vaccinale, che verrà ricollocato – ma solo parzialmente – nel corpo centrale dell’ospedale, per lasciare spazio al servizio di Diabetologia.

Sindacati all’attacco

«Una decisione che ha dell’assurdo». Non usa mezzi termini Paolo Cugliara, segretario provinciale della Fials: «Siamo sconcertati. È una scelta demenziale, lontana da qualsiasi logica». Le criticità, secondo il sindacato, sono molteplici e partono dalle condizioni strutturali: «Servizi igienici inadeguati, scarsa ventilazione, un microclima tutto da rivedere. Non si può dimenticare che parliamo di un servizio frequentato soprattutto da mamme con neonati».

Il trasferimento, inoltre, sarà solo parziale. Parte dei frigoriferi resterà nella sede attuale per mancanza di spazio, costringendo gli operatori a continui spostamenti per reperire le dosi: «Una perdita di tempo, ma soprattutto un rischio per la corretta conservazione dei vaccini».

I documenti

I problemi, però, sono già iniziati. «Documenti e cartelle cliniche sono stati impacchettati senza criterio», denuncia Cugliara. «Chi oggi avesse bisogno del proprio libretto vaccinale difficilmente riuscirebbe a ottenerlo in tempi rapidi: è praticamente impossibile orientarsi tra scatoloni non indicizzati». E le criticità non finiranno con il trasloco: «L’archivio – se così si può chiamare – è stato collocato in un locale nell’ex casa del prete, inadatto e distante dai nuovi ambulatori. Ancora una volta si costringeranno gli operatori a spostamenti inutili e potenzialmente pericolosi».

Una «scelta scellerata», insiste il sindacalista, destinata a creare problemi anche al Centro diabetologico e allo stesso Ospedale di Comunità. «Parliamo di stanze anguste, dove non entrerebbe nemmeno un lettino, figuriamoci due o tre come previsto dal progetto. Spazi in cui diventa difficile persino manovrare una barella, con servizi igienici non accessibili alle persone in carrozzina».

Il nodo Diabetologia

Una catena di criticità, dunque. E sul futuro della diabetologia l’allarme resta alto: «Un servizio che segue circa 16mila pazienti verrà sacrificato in spazi insufficienti. Il rischio è quello di un’assistenza inadeguata, se non addirittura pericolosa». A tutto questo si aggiunge il nodo, tutt’altro che secondario, del personale. «In questo scenario non si parla di risorse umane: non è chiaro da dove verranno recuperate per i nuovi progetti. Non abbiamo infermieri», sottolinea Cugliara. Una gestione che il sindacato definisce «l’ennesima e palese incapacità dell’attuale servizio infermieristico».

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