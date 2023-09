Centro uomo, in tre mesi curati già trecento pazienti  

Sono oltre trecento i pazienti che hanno usufruito del Centro uomo all’interno dell’ospedale San Giuseppe a tre mesi dall’apertura. A gestire il servizio Marco Deplano, dirigente medico urologo. «Il Centro uomo è aperto al pubblico il martedì e il venerdì dalle 8 alle 14 e le prenotazioni possono essere prese attraverso il Centro unico di prenotazione», spiega lo specialista che da tre mesi opera nel servizio. «Il paziente viene inquadrato sia dal punto di vista urologico, sia dal punto di vista delle patologie legate alla sessualità maschile».

Nel Centro uomo vengono trattate le patologie urinarie come calcolosi urinaria, tumori uro genitali o patologie benigne come l'ipertrofia prostatica e ancora il deficit erettile, ipogonadismi incurvati, penis varicocele con eventuale intervento se necessario. «Il Centro», aggiunge il direttore sanitario della Asl di Cagliari Roberto Massazza, «è attualmente l'unico centro regionale in grado di prendersi carico del paziente dal punto di vista andrologico e urologico a 360 gradi». L’affluenza al servizio conferma la scelta fatta mesi fa da parte dell’azienda che intende caratterizzare un ospedale periferico. «Questi dati», ha detto Marcello Tidore, manager dell’Asl 8, «ci confermano che stiamo andando nella giusta direzione, stiamo aggiungendo servizi importanti e professionalità di alto livello all'ospedale di Isili per rendere i presidi periferici un punto di riferimento non solo per il territorio ma per tutta l’Isola».

