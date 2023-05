Centro Uomo, apertura tra le polemiche 

Il nuovo servizio inizia tra le polemiche e la protesta di alcuni sindaci che non hanno partecipato ieri mattina all’inaugurazione del Centro Uomo nell’ospedale di Isili. «Non parteciperemo all’ennesima passerella», hanno scritto in un comunicato Eugenio Lai di Escolca, Rossano Zedda di Gergei, Giovanni Daga di Nuragus, Alberto Loddo di Villanova Tulo e Enrico Murgia di Seulo. «Accogliamo favorevolmente l’apertura del Centro Uomo – aggiungono – ma non vogliamo partecipare a teatrini mentre i nostri cittadini soffrono per la mancanza di risposte sanitarie». Un’assenza sottolineata dallo stesso direttore della Asl di Cagliari Marcello Tidore: «Sono preoccupati per ciò che manca, ma oggi abbiamo piantato un alberello forse non sono stato capace di far capire quanto fosse importante per il territorio».

Il nuovo servizio

I sindaci presenti all’inaugurazione hanno espresso soddisfazione per il nuovo servizio. «Le parole dell’atto aziendale - ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia – non sono rimaste sulla carta, il Centro Uomo è un aiuto anche in termini di prevenzione». «È il risultato di tante interlocuzioni - ha aggiunto Umberto Oppus presidente del distretto – il direttore ha recepito le problematiche, dobbiamo lavorare insieme per far capire che l’ospedale può crescere». Il Centro Uomo, il primo e unico della Sardegna, partirà martedì, presenti quattro urologi per due volte alla settimana si faranno i controlli urologici e andrologici.

Le visite

«Per ora faremo le visite - ha detto il responsabile Marco Deplano – appena riempiremo le agende partiremo con l’attività chirurgica». Nell’incontro di ieri mattina il direttore ha ribadito la volontà di continuare a lavorare per il san Giuseppe nonostante le difficoltà soprattutto di personale. Sul problema della fisiatria è stato dato incarico al responsabile della struttura complessa per sbrigare le pratiche, parte delle quali sono state già valutate dai fisiatri di Cagliari. Resta comunque il problema di reperire specialisti seppure sono in arrivo 8/9 operatori socio-sanitari. «Abbiamo bandito tutte le ore rimaste vacanti - ha aggiunto Marcello Tidore – non abbiamo avuto risposte, stiamo puntando sui medici dipendenti in prestazione aggiuntiva, siamo in trattative con uno psichiatra, non dimentichiamo che sono già arrivati almeno sette medici».