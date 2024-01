Centro trasfusionale chiuso, caos a Tempio 

Donatori costretti ad attendere al freddo il loro turno davanti all’autoemoteca, contrazione delle sacche di sangue messe a disposizione della Asl e amarezza per i tanti generosi soci Avis dell’Alta Gallura. La chiusura del Centro trasfusionale dell’ospedale Paolo Dettori di Tempio è un disastro. E ora arrivano pessimi segnali dalla Asl di Olbia, difficilmente il servizio riaprirà. Qualche settimana fa, nel profilo Facebook dell’Avis si leggeva in riferimento alle donazioni al freddo: «Saremo, speriamo, in un locale al chiuso, ma se ci dovessero essere altre notizie sarete avvisati». In pratica anche l’Avis vive alla giornata.

«Doniamo di meno»

Ci sono i donatori storici delusi e amareggiati. Dice Tino Fancellu: «Sono un donatore ormai da decenni, con precisione dal 1995. Con dispiacere e grave danno per i ricettori di sangue, devo constatare che la chiusura del Centro Trasfusionale di Tempio non viene trattata da chi di dovere, compresa l'Avis. Ho chiesto il recesso e cancellazione come socio donatore. Credo che senza un Centro trasfusionale efficiente, come lo era in passato, la mia iscrizione come volontario del sangue non abbia più un gran senso. Il disagio che vivono i donatori di sangue dell'Alta Gallura è dovuto al fatto che ora per una donazione ci si deve affidare all’autoemoteca. Vengono meno la libertà di poter donare quanto lo si vuole e un minimo di privacy. Senza tralasciare il fatto che la donazione è legata non solo allo stato di salute del momento del donatore, ma anche agli impegni di lavoro, cose che possono non coincidere al giorno in cui l'Asl mette a disposizione l’autoemoteca. Ecco perché il Centro trasfusionale rimane imprescindibile e fondamentale. Mi vedo costretto a donare molto meno di prima, con danno per tutte le persone che necessitano di sangue e devo fare ogni tanto delle trasferte al Centro trasfusionale di Sassari».

RIPRODUZIONE RISERVATA