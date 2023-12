Centro studi internazionale Deledda Ecco la nuova creatura dell’Isre 

Una giornata per ricordare una donna-simbolo, ribelle per la sua epoca ma in maniera molto intelligente, non distruttiva. Soprattutto, però, per svelare una novità che sa di traguardo atteso anni. «Avviamo in questa occasione una nuova sfida dell’Istituto superiore regionale etnografico: la nascita del Centro studi internazionale Grazia Deledda», premette il presidente dell’Isre, Stefano Lavra: «Permetterà di mettere ordine su quello che è il pianeta della scrittrice premio Nobel. Quindi, la ricerca, la documentazione, lo studio. Ci sarà il coinvolgimento degli accademici, delle scuole». Ecco la novità che si leva da Nuoro, dall’auditorium Lilliu dove ieri si è svolta la “Giornata deleddiana”.

Nuovo corso

Si dipana dal cuore della Barbagia ma abbraccia un’intera Isola. D’altronde, la forza di Grazia Deledda non si discute, si irradia dal rione storico di Santu Predu ma tocca ogni angolo di una terra magica, narrata con maestria dalla scrittrice di “Cosima”. Così, durante l’evento allestito ieri negli spazi del museo Etnografico si è avvertita l’esigenza di fare un ulteriore salto di qualità nella valorizzazione dello straordinario patrimonio della scrittrice premio Nobel. Tra convegni e dibattiti partecipati, si è cercato di mettere un po’ d’ordine sulla vita di Deledda. E in primo piano la ricerca. «Costituire un Centro studi internazionale su Grazia Deledda significa non solo rendere merito alla portata del lavoro della scrittrice nuorese, insieme a Gramsci sicuramente la sarda più conosciuta al mondo», afferma Franciscu Sedda, docente dell’università di Cagliari, tra i relatori a Nuoro: «Deve essere l’occasione per affermare, proprio davanti al mondo, che Deledda è un Nobel sardo, il primo, perché, come disse l’Accademia di Svezia, la sua grandezza è stata la capacità di esprimere, in modo potente e sospinta da elevati ideali, problemi universali mentre rappresentava la vita del suo popolo e della sua isola natale».

Giornata deleddiana

Ieri mattina spazio agli studenti, in arrivo da diverse scuole sarde, con la presentazione del documentario “I bambini con Grazia Deledda. Un’esperienza di trasposizione mediale nella scuola primaria”. Nel pomeriggio, poi, una performance teatrale a cura della compagnia Bocheteatro, sorta di cornice al dibattito “Sento tutta la modernità della vita” e alla presentazione dell’imminente nascita del Centro studi dedicato alla scrittrice. «Intendiamo sviluppare un progetto culturale capace di dare visibilità, attraverso iniziative editoriali, espositive, teatrali, artistiche, cinematografiche e didattiche, all’opera del premio Nobel», dichiara Stefano Lavra. Dino Manca, docente di Filologia dell’università di Sassari, conclude: « C’è oggi la consapevolezza di dar vita a una sorta di officina permanente sul “pianeta Deledda”, a un laboratorio organicamente strutturato che trovi concreta attuazione, legittimazione e istituzionalizzazione in un Centro studi aperto al territorio e al mondo».

RIPRODUZIONE RISERVATA