Centro studi della sinistra, ricercatori da tutta Italia  

Assume rilevanza nazionale il Centro studi della Sinistra italiana, costituito nel 2018 a Macomer. Nel centro di via Papa Simmaco ci sono le raccolte che comprendono tutto L’Unità dal 1944 al 1985, Rinascita, Critica marxista, le annate del Manifesto dal 1969 al 1979, Lotta Continua dal 1969 al 1980, il Quotidiano dei Llvoratori, le prime annate di Repubblica e tutto Il Mondo di Pannunzio. Ancora, Avanguardia operaia, Potere operaio, Servire il popolo. C’è tanto nel Centro grazie all’iniziativa di un insegnante, Gian Luca Taccori, che ha creato a Macomer il punto di riferimento per tutta l’Italia per contribuire a soddisfare l’esigenza dei cultori di storia contemporanea di avere a disposizione per la consultazione quotidiani e periodici della sinistra attraverso cui studiare e analizzare i principali avvenimenti del secondo dopoguerra,con particolare attenzione per gli anni Settanta. Centinaia di laureandi di diverse università italiane consultano o chiedono informazioni sul materiale. «Questo luogo consente di generare progressi culturali che sono strumenti di senso e occasioni per lo sviluppo dei singoli individui e delle comunità in Sardegna e non solo - spiega Taccori -. Tutta la controinformazione anni Settanta è ben rappresentata». (f. o.)

