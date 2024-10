Centro storico, via alle ristrutturazioni 

Approvato il piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione: il centro storico si prepara dopo 10 anni di attesa a ripartire con lo strumento che (finalmente) stabilisce al livello urbanistico gli interventi edilizi consentiti. Diversi gli edifici che per anni sono finiti nel limbo burocratico in attesa del via libera a eventuali lavori di ristrutturazione e ora si spera che possano dare nuova linfa ai quartieri di San Giovanni e Santa Lucia, altrimenti a rischio spopolamento.

L’iter

La gestazione del piano particolareggiato è durata due lustri, complice l’inevitabile conflitto d’interessi degli amministratori: non poteva essere il Comune a porre la firma sul progetto se molti di loro vivono o hanno parenti nella zona storica. Nel 2022 poi, sulla linea del “traguardo”, le elezioni hanno costretto l’iter a ripartire. «Un percorso iniziato anni fa, lungo, complesso e con tanti ostacoli da superare», come lo ha definito il sindaco Fabrizio Madeddu. «Questo risultato è importantissimo per tutta la comunità e per questo successo voglio ringraziare per l'impegno tutti i tecnici che ci hanno lavorato, il commissario regionale e tanti altri».

La soddisfazione

Roberto Schirru, assessore all’Urbanistica aggiunge: «Essere riuscito a portare a termine il progetto per me è un onore. Abbiamo spinto sull’acceleratore con i tecnici. Parliamo di uno strumento tecnico che ci permette di delineare il centro storico e recuperare zone e edifici diroccati, perché comunque molte delle abitazioni sono in condizioni non ottimali. Si stava aspettando proprio questo piano».

Le regole

Con il piano particolareggiato sono state stabilite le regole per i lavori sulle abitazioni, specie per quanto concerne la facciata e lo stile della casa, che deve rispettare lo stile e la memoria del centro storico. Occhio anche ai materiali: da salvare le case costruite in ladiri, terra cruda, ma le situazioni cambiano di caso in caso. Poi c’è la questione dello spopolamento, su cui si esprime l’ex sindaco Enrico Collu, che aveva seguito la questione già dal 2012: «Negli anni il centro storico non ha visto il ricambio di abitanti che si sperava, questo proprio perché le poche regole edilizie erano stringenti. Ora molti potranno ampliare le abitazioni, costruire nuovi elementi e rifarne altri. Esempio lampante: ora si possono avere le finestre in finto legno, magari».

Stefania Spiga, della minoranza, aggiunge: «Il piano, frutto di un’ indagine puntuale e partecipata con la cittadinanza, puntava a salvaguardare il pregio storico e paesaggistico del nostro centro. Siamo soddisfatti. Un’area che testimonia la storia del nostro paese, è importante e non più procrastinabile tutelarne l’importante valore storico e sociale e promuoverne la riqualificazione in linea con le esigenze di oggi, tra funzionalità e sostenibilità».

