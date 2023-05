Centro storico, traffico e case a pezzi 

Di Ztl non vogliono sentirne parlare. L’esperienza della zona a traffico limitato varata tanti anni fa tra le vie XX Settembre e Garibaldi, è un ricordo amaro per i residenti del centro storico, che però vogliono soluzioni per vivere meglio nella loro zona.

Perché il traffico soffoca le strette stradine, le auto passano a tutta velocità e persino aprire la porta di casa è un rischio enorme. Per non parlare dei parcheggi che non ci sono e della sosta selvaggia che imperversa ovunque. Da Funtan’e Ortus al Fuso di Cepola, da via La Marmora a via Vittorio Emanuele la richiesta è sempre la stessa: trovare un modo per far rallentare le auto e si possa transitare a piedi in sicurezza.

Residenti esasperati

«I problemi sono tanti» dice Martina Angioni, 31 anni, residente in via Mameli, «le auto passano talmente veloci che senti soltanto urla delle persone che non riescono nemmeno a entrare a casa. Un pericolo soprattutto per i bambini che abitano qui. La Ztl non credo che sia una soluzione, ma dovrebbero che so mettere dei limiti, costringere a camminare piano». E poi, «se è vero che hanno asfaltato tante strade, qui però la situazione non è cambiata e l’asfalto è irregolare, pieno di buche. Tanti anziani sono caduti. Aspettiamo che facciano qualcosa anche qui».

Poco distante Francesca Pani 70 anni si affaccia al cortile della sua casa. «Prima di uscire dal portone devo guardare a destra e a sinistra per assicurarmi che non ci sia nessuno e poter uscire», dice. «Poi devo attaccarmi al muro per poter passare perché le auto corrono a tutta velocità e la strada è stretta. Quando eravamo piccoli qua si giocava per strada, non c’erano tutti questi pericoli e questo traffico. Per non parlare dei parcheggi: lasciano le macchine anche davanti ai cancelli e ti impediscono di passare». La prova è nelle disperate richieste scritte nero su bianco nei cartelli affissi ai portoni, “lasciate libero il passaggio sulle strisce gialle per consentire la manovra”. Con le auto regolarmente in sosta vietata.