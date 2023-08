Centro storico, sì al piano particolareggiato 

Regole certe per i cittadini e gli imprenditori che intendono ristrutturare gli immobili, ma anche la possibilità di far nascere nuove attività nel cuore di Pula: dopo un’attesa lunga 15 anni, il Comune ha adottato il Piano particolareggiato del centro storico.

Lo strumento di programmazione urbanistica è stato approvato in via definitiva durante l’ultimo Consiglio comunale: entrerà in funzione non appena verrà pubblicato nel Buras (il bollettino ufficiale della Regione). In pratica grazie al Piano particolareggiato potrà finalmente rifiorire l’attività edilizia in quella porzione di centro abitato compresa tra viale Segni, e le vie Corinaldi, Cagliari e corso Vittorio Emanuele.

Soddisfatto il sindaco, Walter Cabasino, che aveva avviato l’iter per dotare Pula dell’importante strumento di pianificazione urbanistica durante il suo secondo mandato: «Si tratta di un bel passo in avanti per il nostro paese, finalmente si potrà procedere con la creazione di nuovi spazi pubblici e la riqualificazione di quelli esistenti, salvaguardando gli elementi di maggiore valore identitario. Il Piano particolareggiato aggiunge un importante

tassello al sistema di pianificazione del territorio, e ci consentirà di offrire nuove opportunità di rilancio, sviluppo sociale ed economico: cittadini e imprese attendevano questo risultato da anni. L’obiettivo è stato centrato dopo numerosi confronti tecnici e politici con l’assessorato regionale all’Urbanistica, che ci hanno permesso di chiudere l’iter amministrativo e di portare in Aula un testo frutto di una costruttiva mediazione e condivisione. Non vogliamo fermarci: i prossimi passi per favorire lo sviluppo del nostro territorio sono l’adozione del Piano urbanistico comunale, del Piano di utilizzo del litorale e del Piano di valorizzazione di Santa Margherita».

Gli scenari

Stefano Deidda, assessore all’Ambiente e alla Viabilità, spiega come il via libera al Piano particolareggiato lasci spazio a nuovi scenari: «Finalmente i cittadini avranno di nuovo la possibilità di disporre dei propri immobili senza le forti limitazioni dettate dalle norme di salvaguardia, oltre alle ristrutturazioni edilizie si potranno anche sfruttare volumi mai utilizzati. Molti cittadini avevano rinunciato a portare avanti dei progetti per la riqualificazione di vecchi edifici perché, non essendoci regole certe, tutto veniva precluso: il percorso che ha portato all’approvazione del Piano è stato piuttosto lungo, ma l’obiettivo, che faceva parte del nostro programma elettorale, è stato finalmente centrato».

