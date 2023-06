Centro storico, scatta il pasticcio Ztl  

Le regole sono regole e vanno rispettate. Quelle che disciplinano la Zona a traffico limitato nel centro storico esistono dal 2006 per cui non c’è da meravigliarsi se i vigili urbani vanno a caccia di auto che il pass non ce l’hanno. Il sunto del ragionamento di qualche giorno fa dell’assessore al Traffico Ivano Cuccu non fa una grinza se non fosse che la Ztl dopo alcuni mesi dalla sua istituzione (sindaco Antonio Barberio, assessore Paolo Vidili) non venne più rispettata e fatta rispettare. Nemmeno nel biennio 2007-2009 in cui sempre Ivano Cuccu era assessore al Traffico. Particolari, si dirà. E sulla vicenda Ztl i “particolari” che non tornano sono tanti.

Un pass d’oro

«Fa fede la delibera del 2006», precisa Cuccu. Che nei giorni scorsi ha invitato i vigili urbani a farla rispettare, dopo 17 anni di letargo, con il risultato di far staccare decine di multe. Immacabili le proteste e i problemi. Il primo: chi risiede in centro come fa per ottenere il pass? E quanto costa? «Non ne ho idea», replica Cuccu. Il modulo per la richiesta del pass, che risale al 2019, si trova nel sito del Comune. Oltre ai documenti sono necessarie 2 marche da bollo di 16 euro l’una e un versamento al Comune di 20 euro. Uno degli 854 residenti (dato ufficiale che si trova nel Piano del centro) che vivono nella Ztl deve sborsare 52 euro a auto, per un massimo di due. E se una famiglia ne ha di più? «Restano fuori», replica Cuccu. E scooter e moto quanto pagano? «Nulla, mica occupano il parcheggio di un’auto». Peccato che gli stalli per le moto non ci siano. Ovviamente è impossibile fare la procedura online, come invece si può fare in tutti i Comuni.

Il nodo parcheggi

Secondo problema, i parcheggi. Il residente che sborsa 52 euro per il pass (il più caro nell’Isola, basti pensare che a Cagliari si paga 5 euro) non ha diritto a un parcheggio come invece accade in tante città, dove si può occupare anche un parcheggio a pagamento. A Oristano invece se si vuole sostare nelle linee blu bisogna fare una richiesta e pagare altri 52 euro. «Con la Ztl gli spazi liberi per i residenti sono più numerosi: in centro ci sono 800 posti», ribadisce Cuccu. Trecento in più, a quanto pare, rispetto al 2007 quando Renzo Coghe (presidente della commissione Trasporti con Cuccu assessore) sottolineava come «i parcheggi liberi nel centro sono circa 500». Sempre nella delibera del 2006 però si fa riferimento a 140 pass «che daranno diritto ai residenti nel centro di parcheggiare nelle aree a pagamento».

I controlli

Terzo nodo: i controlli. Posto che la Ztl non è disciplinata dalle telecamere e quindi non riconosciuta dal ministero dei Trasporti, i controlli saranno random? «Manco per idea, saranno quotidiani», assicura Cuccu che sottolinea come continueranno a essere svolti anche in tutte le altre zone della città precisando che i «vigili sono pochi».

Gli annunci

Val la pena ricordare come a marzo fu proprio Cuccu ad annunciare la Ztl in centro entro settembre con l’installazione delle telecamere nei varchi: «Abbiamo già fatto diversi sopralluoghi per capire quante ne occorrono». A distanza di due mesi la Ztl è partita e «i tempi per accendere le telecamere non si sanno».

