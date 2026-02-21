VaiOnline
Centro storico, più parcheggi e meno auto 

Pronta la bozza del nuovo piano del traffico: martedì assemblea pubblica 

Dopo mesi di caos sulle strade cittadine il Comune corre ai ripari e ha in serbo un nuovo piano del traffico che dovrebbe migliorare la situazione. La bozza, elaborata dal Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e architettura dell’Università di Cagliari, sarà presentata in un incontro pubblico in programma per martedì, alle 18, nell’aula consiliare di via Scipione.

Cosa cambierà

Tante le novità all’orizzonte. «Il completamento di via Mascagni, la razionalizzazione del complesso viario delle vie San Gemiliano, Andrea Costa, San Rocco e Salvemini, che migliorerà ulteriormente con la realizzazione prossima della strada a partire da via Almirante, l’adeguamento dei marciapiedi in tutta via Cagliari e una serie di interventi mirati sui parcheggi», elenca Massimiliano Bullita, vicesindaco e assessore ad Arredo urbano e traffico.Un riordino, continua il vicesindaco, che segue altri interventi realizzati secondo il Piano della mobilità Sostenibile, che «definisce gli indirizzi necessari per pianificare la mobilità nel territorio con orizzonte temporale di 10 anni».

Gli obiettivi

«Vogliamo che traffico cittadino sia più fluido, riducendo anche l’incidentalità e aumentando la sicurezza, inoltre puntiamo ad abbattere le emissioni e l’inquinamento acustico, allontanando i flussi di attraversamento dal centro storico», prosegue Bullita. Spazio dunque «a zone 30, se necessario zone a traffico limitato, il sistema della sosta e interventi di per ridurre la velocità dei veicoli nel centro abitato». Novità che sembrano andare incontro alle richieste dei residenti del centro storico e in generale dei cittadini che ogni giorno devono fare i conti con un traffico sempre più intenso a tutte le ore, oltre che con una cronica carenza di parcheggi. Aspetti che l’amministrazione vuole però prima discutere con i cittadini. «Per questo martedì chi verrà all’incontro potrà dare opinioni e fare proposte».

La situazione

Bullita poi ricorda quanto fatto finora: «La sistemazione dello svincolo della 131 dir nell’innesto con la ex 131, i lavori di adeguamento della stessa insieme con la Città Metropolitana, la rotatoria nella via San Gemiliano, l’apertura della via Monteverdi, il completamento della via Verdi».La sindaca Paola Secci commenta: «Il Piano urbano del traffico rientrava tra gli obiettivi di questa amministrazione ed è uno strumento vivo che da soluzioni immediate per migliorarne fluidità e sicurezza, ma che nel tempo dovrà essere sempre adeguato».

