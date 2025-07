Centro storico, pasticcio Ztl 

Sulla Zona a traffico limitato la Giunta Sanna tira dritto e, in attesa dell’ok da parte del Ministero, il Comune prima ha acquistato le telecamere e pochi giorni fa ha modificato il regolamento della Ztl e delle Aree pedonali urbane del centro storico che risaliva al 2002 (firmato in origine dal commissario straordinario, cambiato quattro anni dopo e istituito ex novo a febbraio) ma che in realtà è sempre rimasto sulla carta.

Tirando dritto però qualche volta si inciampa e nell’affaire Ztl le cadute sono diverse.

Il pasticcio

L’ultima in ordine di tempo è quella che riguarda la distribuzione dei pass ai residenti. A ottobre 2024 chi ha casa in centro ha trovato nella cassetta delle lettere l’avviso con il quale si chiedeva di compilare un modulo per ottenere i nuovi tagliandi; un modo soprattutto per «il reperimento dei dati statistici sul possesso di veicoli a motore» visto che nel corso degli anni di pass ne sono stati distribuiti più di 1.300 e a quanto pare gli uffici non erano in grado di fare la cernita.

Ovviamente a ridosso di quei giorni il comando dei vigili urbani è stato preso d’assalto dai cittadini; poco meno di un mese fa l’assessore alla Viabilità, Ivano Cuccu, ha invitato i cittadini ad andare a ritirare i nuovi pass «e invito chi ancora non lo avesse fatto a richiedere al più presto il tagliando».In realtà però nell’ufficio segreteria al primo piano del comando della polizia locale gli agenti cadono dalle nuvole e non ci sono in distribuzione i nuovi pass in sostituzione dei vecchi.

Il motivo? I tagliandi in corso sono ancora in vigore (hanno validità di 5 anni) e andranno cambiati (con richiesta all’ufficio Protocollo) solo quando verranno installate le telecamere. «Vanno sostituiti tutti, sono a disposizione e chi ne ha diritto lo deve avere», ribadisce però l’assessore Cuccu.

Due o uno?

A leggere il regolamento varato dalla Giunta Sanna invece sorgono altri dubbi. Il primo: alle famiglie senza garage spettavano due pass, almeno così ha sempre detto Cuccu. «E lo confermo: per ogni nucleo familiare sono due, salvo quell’eccezione». Nel regolamento però si legge che «a residenti o dimoranti all’interno della Ztl per ciascun richiedente verrà accreditato un solo veicolo e max 2 a nucleo familiare».

E così il residente-proprietario di due auto può avere tre risposte diverse: per l’agente che distribuisce i pass se una famiglia ha due auto intestate alla stessa persona ne spetta solo uno; per Cuccu «nella seconda ipotesi si parla di nucleo familiare. Quindi, al di là del singolo residente, al nucleo ne spettano due»; per il comando dei vigili invece basta una dichiarazione nella quale il residente-proprietario di due auto specifica che una la usa la moglie e l’altra il marito.

Veicoli di servizio

Tra i pass riconosciuti senza necessità di certificazioni ci sono anche quelli rilasciati ai veicoli privati di proprietà di alcune figure istituzionali: sindaco, assessori, segretario generale, prefetto e questore. Tutti inclusi nella categoria dei “veicoli di servizio”.

I varchi

Diventano sei invece i varchi con telecamere che veranno installati a delimitare ingressi e uscite della Ztl: via Ciutadella (all’incontro con via Carmine), all’ingresso di via Sernteste, all’uscita di vicolo Garibaldi, alla fine di via Montenegro (incrocio con via Angioy), in via Angioy-via la Pace e all’incontrio tra le vie Carmine e Azuni.

L’opposizione

Sul fronte politico, arriva anche la contestazione del centrosinistra che attraverso una mozione chiede l’approvazione del regolamento in Consiglio comunale.

Il punto, spiegano i firmatari, non è tanto la legittimità dell’istituzione della Ztl (che è prerogativa della Giunta), quanto la regolarità del regolamento attuativo, che secondo il Testo unico degli Enti locali a detta loro dovrebbe passare dall’Assemblea civica mentre il documento è stato approvato solo dalla Giunta cinque mesi fa appunto.

