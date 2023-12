Centro storico, nuove regole per l’edilizia 

Il lungo iter burocratico per l’approvazione del Piano particolareggiato del centro storico si è finalmente concluso: con il via libera definitivo della Regione, ci saranno regole certe per l’attività edilizia nel cuore di Pula.

Edilizia

Il Comune aggiunge un importante tassello per la crescita e lo sviluppo del centro storico, che consentirà a cittadini e imprese di procedere con una serie di interventi edilizi che fino ad oggi risultavano preclusi. Con la definizione di una serie di regole che consentiranno ai proprietari degli immobili situati nel cuore del paese di investire nelle ristrutturazioni, il Comune punta anche a rivitalizzare il tessuto economico locale.

Il Piano particolareggiato è solo il primo tassello nel complesso puzzle della riorganizzazione urbanistica che l’amministrazione Cabasino conta di completare, composto dal Puc, dal Pul, ma anche dal Piano di valorizzazione di Santa Margherita. Grazie al Piano particolareggiato sarà possibile d’ora in poi conservare e tutelare il patrimonio storico del paese, promuovere il restauro degli edifici tradizionali, riqualificare il patrimonio abitativo più recente, e valorizzare l’area della piazza della chiesa parrocchiale.

L’amministrazione

Soddisfatto il sindaco Walter Cabasino: «Siamo riusciti a portare a termine un percorso cominciato nel 2007, l’approvazione definitiva della Regione è un fatto positivo e dimostra la bontà delle nostre scelte. I pulesi e le imprese hanno ora a disposizione uno strumento che consente di coniugare la tutela del patrimonio abitativo storico tradizionale con regole certe che consentiranno un ulteriore sviluppo economico».

Le reazioni

Il Piano particolareggiato potrebbe dare nuova linfa anche al commercio: ne è convinto Ettore Caboni, vice presidente di “ViviPula”: «Finalmente nel centro storico ci saranno regole certe che rinvigoriranno anche il nostro comparto, sarà possibile trasformare le abitazioni in locali commerciali o viceversa, e si potranno portare avanti azioni sinora precluse. È un passo importante, ma per il rilancio di Pula occorrono un Piano di utilizzo del litorale e un Piano urbanistico adeguato».

Per Alessandro Casula, agente immobiliare, d’ora in poi sarà possibile cancellare una serie di incongruenze che hanno paralizzato il mercato nel centro del paese: «Avere un regolamento significa sapere con precisione quello che si può realizzare, verranno eliminati paradossi – come accadeva in via Regina Margherita, un lato inserito nel centro storico, l’altro no – che limitavano qualsiasi attività edilizia. La speranza è che si intervenga presto per liberare anche altre zone del paese».

