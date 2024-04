Centro storico, nasce il parco lineare 

Tre ettari circa di verde, con un parco lineare che parte dal Bastione e arriva sino ai Giardini pubblici correndo lungo le antiche mura pisane. Potrebbe anche esserci un ponte pedonale in viale Regina Elena, pronto a collegare direttamente due dei quartieri storici della città: Castello e Villanova, oggi separati dalla strada. Forse arrivano anche un infopoint e il bookshop; di certo verranno avviate le opere di consolidamento del costone roccioso che negli ultimi anni ha più volte fatto temere il peggio. Un futuro in parte già scritto, che regalerà un nuovo volto ai Giardini sotto le mura.

Il progetto

Per ora c’è la delibera di Giunta, che qualche giorno fa ha portato all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. Spesa stimata: 9 milioni e 500mila euro, tra lavori, oneri per la sicurezza, spese tecniche, Iva, oneri previdenziali, per trasformare in realtà quella che per ora è una sorta di bozza frutto del lavoro di un raggruppamento temporaneo di professionisti chiamati a ridisegnare uno dei pezzi più antichi di Cagliari. «Un progetto già inserito nel Piano particolareggiato del centro storico, che consentirà di riqualificare un’area di grande pregio storico e architettonico e di andare ad aggiungere un nuovo tassello al percorso già esistente», commenta il vicesindaco Giorgio Angius. «Si andrà inoltre ad avvicinare il quartiere di Villanova a Castello, aggirando il grande problema legato alla carenza di spazi».

Presente e futuro

Sotto la lente dell’Amministrazione c’è la grande area racchiusa nella fascia perimetrale delle mura est di Cagliari, dalla scuola Mereu sino al Parco sotto le mura ai piedi del Bastione di Saint Remy. Inclusi gli spazi dell’ex Charanga, liberati dopo anni di occupazione abusiva e ancora blindati, e l’ex scuola Mereu, prossima ai festeggiamenti per il quinto anno di ritardo rispetto alla riapertura annunciata a inizi lavori (8 maggio 2018). Presente impietoso che lascia spazio al futuro decisamente più avvincente messo nero su bianco da una squadra di architetti, ingegneri, geologa e archeologa (con capogruppo lo studio 1AX architetti associati). «Siamo a una fase embrionale, parliamo di un’ipotesi progettuale che dovrà essere inserita nel Piano triennale delle opere pubbliche e seguire un iter fatto di diversi passaggi, tra cui la ricerca dei fondi», premette Michele Casciu, socio-titolare della Ams associati. «Parliamo di un progetto di riqualificazione di un’area verde a oggi nascosta e inaccessibile, che deve essere restituita alla città. Il tutto da realizzare in continuità con i famosi itinerari delle città regie per chiudere questo anello».

Sovrappasso e verde

«La nostra proposta prevede l’ipotesi di un passaggio pedonale sopraelevato che permetterebbe di collegare Villanova al Terrapieno attraverso un sistema di due ascensori e consentirebbe di evitare l’attraversamento stradale mediante un sovrappasso all’altezza dell’ascensore della vecchia sede dell’Unione Sarda», racconta. «Una soluzione in linea con quanto previsto dal Ppcs che garantirebbe un collegamento tra i quartieri in sicurezza, darebbe forza al Terrapieno come asse pedonale e permetterebbe un accesso rapido alla futura area parco». Nulla di troppo impattante, assicura. Niente acciaio e vetro, dunque. «Certo, ci sarebbero alternative più semplici e rapide, come installare un semplice semaforo o realizzare un attraversamento pedonale rialzato, ma il ponte è a nostro avviso la soluzione ottimale e risolutiva». E poi ci saranno tante opere a verde, con percorsi e nuove essenze, un sistema di illuminazione in grado di valorizzare anche le grotte e le vecchie fortificazioni. In ballo anche il futuro dell’ex scuola Mereu, che secondo le ultime intenzioni dichiarate dell’amministrazione dovrebbe diventare un asilo.

