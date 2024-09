Centro storico, le regole per 700 case 

Settecento case – tutte quelle all’interno del centro storico di Muravera – potranno finalmente essere ristrutturate da cima a fondo, ridisegnate e, in alcuni casi, leggermente ampliate. Gli interventi però dovranno seguire le regole (più o meno stringenti) del nuovo piano particolareggiato del centro storico adottato dal commissario ad Acta Francesco Cilloccu e appena pubblicato sul Buras. Un piano che – dopo le eventuali osservazioni dei cittadini e la successiva approvazione definitiva – sblocca di fatto l’edilizia nel cuore del paese.

L’obiettivo

«Uno dei nostri intenti – spiega il sindaco Salvatore Piu – è proprio quello di dare un impulso al settore edilizio. Il pregio del centro storico non risiede solo nei monumenti ma anche e soprattutto nel tessuto di edilizia minuta. Tra le altre cose le vecchie “cortes” con il cortile che abbiamo da via Speranza a via Marconi, passando per via Montis e tutte le zone adiacenti, sono testimoni della storia sociale ed economica del paese».

Il Piano è composto da settanta elaborati tecnici: per ciascuno dei 700 edifici c’è una scheda che riassume lo stato attuale e gli interventi consentiti. «È importante – sottolinea Federico Lai, assessore comunale all’Urbanistica – tutelare il valore storico di queste costruzioni pur permettendone un utilizzo moderno e funzionale, allineato con le attuali esigenze di sostenibilità. Dobbiamo anche tenere in considerazione che Muravera paese ha un centro storico molto vasto con una superficie di circa venti ettari su un totale di cento».

Le prescrizioni

Le regole prevedono, ad esempio, una tonalità di colori limitata in caso di tinteggiatura delle facciate, «colori che si rifanno – aggiunge Lai – a quelli presenti da sempre nel centro storico». Le abitazioni che, pur all’interno del perimetro del centro storico, sono state costruite in epoca più recente magari in blocchetti e cemento «possono anche – dice ancora l’assessore all’urbanistica – essere buttate giù e ricostruite, la massima tutela c’è nei confronti delle case davvero storiche e per quelle che sono in buono stato di conservazione». L’obiettivo, alla fine, «è quello di ridare decoro al centro storico di Muravera e rendere le vie più antiche sempre più belle sia per i residenti che per i turisti».

I cittadini hanno sessanta giorni di tempo per presentare le osservazioni da inviare (anche via Pec) al protocollo del Comune. L’iter prosegue poi con il coinvolgimento degli uffici e degli enti preposti per il via libera definitivo previsto per il prossimo anno.

