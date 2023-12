Centro storico in crisi, la musica lo ripopola 

Carbonia sembra aver ritrovato la strada maestra per ridare vitalità al centro città e far sì che possa tornare ad essere punto di riferimento per il territorio e non solo. All’indomani della conclusione delle attività natalizie sembra esserci un giudizio positivo comune, soprattutto da parte dei commercianti, che ridà speranza per il futuro prossimo.

I giudizi

In particolare gli ultimi due appuntamenti, il concerto dei Modena City Ramblers il 28 e il super Show del 29 dicembre, hanno riempito piazza Roma e il centro e riportato la memoria a un passato non così tanto vicino. I commercianti, i pochi che ancora resistono, iniziano a vedere il bicchiere mezzo pieno, a patto che si continui su questo percorso e i cittadini scelgano finalmente di vivere la loro città. Toni Bove, titolare dell’Ar.Bo. Moda afferma: «L’organizzazione degli eventi ci ha fatto molto piacere e speriamo che diventi sempre più frequente. È uno stimolo in più per far vivere il centro e anche i cittadini devono imparare a farsi coinvolgere». Anche Erica Fanni, del negozio Erica Lingerie, non ha dubbi: «Purtroppo nel corso degli anni siamo stati diseducati a vivere la nostra città. Diciamo che adesso stiamo rivivendo una nuova fase di rodaggio e proseguire non potrà che far bene a Carbonia e alle sue attività commerciali. Se gli abitanti dei paesi e città limitrofe riprenderanno a spostarsi verso di noi, questo non potrà che essere positivo. Se si continua a ravvivare la piazza e le vie del centro si ravviveranno anche i tanti negozi presenti». Soddisfatto anche Alessandro Cabras del Caffè 29: «È molto bello vedere la città affollata, farla rivivere è una cartolina utile a tutti. Il suggerimento che do è quello di concentrare gli eventi verso il centro, partendo già dalla prossima estate. Potremmo finalmente ridiventare un luogo di incontro per l’intero territorio». Anche Nicola Cossu, dal suo negozio di via Gramsci, non si distacca dal giudizio positivo: «Anche se non c’è stata una grande affluenza in più nei negozi, il vedere maggiore movimento non può che essere positivo e dare speranza per il futuro. Creare eventi spinge la gente ad attivarsi e alla lunga questo porta beneficio al commercio».

L'analisi

Grande soddisfazione per Massimo Fadda, presidente del centro commerciale naturale “Carbonia Produce”, associazione di 45 attività imprenditoriali che ha contributo a realizzare diversi eventi: «C’è stato un vero e proprio cambio di prospettiva: non siamo più la città che guarda cosa si fa nei luoghi vicini, ma siamo una comunità che organizza. C’è un percorso culturale da fare tutti insieme in questo senso ma queste giornate son servite per prendere coscienza delle nostre possibilità». Anche l’amministrazione comunale guarda avanti. Per l’assessore alle attività produttive Michele Stivaletta: «Proseguiremo a percorrere questa strada, continuando a promuovere l’organizzazione di eventi e impegnandoci a reperire le risorse necessarie. Siamo già al lavoro per la prossima stagione primavera-estate».

