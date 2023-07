Centro storico, il Piano passa in Consiglio 

È stato approvato il piano particolareggiato del centro storico di Samassi. Si tratta di uno strumento urbanistico che detta regole precise e semplifica l’iter burocratico per le ristrutturazioni.

In Aula

Il centro storico di Samassi è molto esteso e copre l’area che parte nei pressi dell’incrocio tra via Municipio e via Sassari e termina in via Santa Maria. Dopo il passaggio in Consiglio comunale, i cittadini hanno sessanta giorni di tempo per presentare osservazioni. «Alla conclusione dei sessanta giorni, le osservazioni verranno prima istruite dagli uffici e poi recepite o meno col passaggio di approvazione in Consiglio comunale – spiega l’ingegnere comunale Irene Pili –. Solo dopo si avvierà l’iter di verifica di coerenza con gli uffici preposti regionali. A conclusione di questo, la Regione disporrà la pubblicazione sul Buras e il piano entrerà in vigore il giorno dopo la pubblicazione».

Cosa cambia

Norme più dettagliate e aggiornate anche per gli interventi che tengono conto delle case in terra cruda, protagoniste del patrimonio architettonico locale. «Le case in terra cruda rappresentano una componente importante del patrimonio identitario dell’isola – dice Francesca Pittau, residente nel centro storico e segretaria dell’associazione Casa Pittau –. Trattandosi di costruzioni eseguite con metodi e materiali ecosostenibili, si prestano bene ad essere veicolo informativo e culturale di un uso sano del territorio e compatibile con il rispetto dell’ambiente, ecco perché sono importanti e come tali vanno preservate e conservate».

La storia

Il nuovo piano sostituisce il precedente, che fu approvato nel 1997. «Come avevamo promesso nel nostro programma elettorale, stiamo lavorando molto sull’adozione degli strumenti urbanistici di cui il paese era sprovvisto – spiega la sindaca di Samassi Beatrice Muscas –. Il piano particolareggiato del centro matrice è il primo documento su cui abbiamo lavorato assiduamente e siamo riusciti nell’arco del primo anno di mandato a portarlo a termine. Questo primo passaggio in Consiglio comunale è un passo importantissimo per dare regole certe ai problemi dell’edilizia nel centro storico. Ringraziamo l’ingegnere Boggio per il lavoro minuzioso e puntuale che ha elaborato, anche con la collaborazione costante dell'ufficio tecnico comunale».

